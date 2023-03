Vuelven los campeones: con Messi y Garnacho, la lista de convocados de la Selección para los amistosos

La lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección ante Panamá y Curazao salió a la luz y tanto Lionel Messi como Alejandro Garnacho dirán presente.

Lionel Scaloni dio la lista de los convocados para los amistosos de la Selección ante Panamá y Curazao en el mes de marzo. Tanto Lionel Messi como Alejandro Garnacho -y varios nombres nuevos- dirán presente en los duelos en los que se presentarán los 26 campeones del mundo por primera vez en el país luego del histórico 18 de diciembre en Qatar. Todos los detalles de la nueva lista presentada por el DT y los cracks que la conforman.

Una de las novedades que más llamó la atención en la nómina es el regreso de un importante referente del ciclo del entrenador, como lo es Giovani Lo Celso. El volante del Villarreal se perdió la Copa del Mundo por lesión -su lugar lo ocupó Alexis Mac Allister- y volverá a vestir los colores de la "Albiceleste" en estos cruces. El próximo jueves 23 de marzo en el Estadio Monumental se medirán ante los panameños y cinco días después en Santiago del Estero será el segundo cotejo.

Quien también está entre los convocados y no participó de la cita máxima del fútbol es Nicolás González. El hombre de la Fiorentina sufrió una lesión que lo marginó del torneo, pero no se perderá esta doble jornada amistosa. A su vez, se sumaron varias jóvenes promesas que ya demostraron su buen nivel en sus respectivos clubes y en la Selección Sub 20. Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni son las caras nuevas y a ellos se sumaron Nehuén Pérez, Lautaro Blanco y Emiliano Buendía. Una de las principales ausencias es la de Joaquín Correa, ya que atraviesa un tratamiento por una lesión muscular. El delantero del Inter tampoco estuvo en el Mundial de Qatar 2022 ya que Lionel Scaloni lo reemplazó días antes del comienzo por una dolencia.

El próximo partido de "La Scaloneta" como local será el jueves 23 de marzo de 2023 frente a Panamá en el Estadio Monumental de River Plate, en horario a definir. Posteriormente, la delegación argentina viajará hacia Santiago del Estero para el duelo con Curazao del martes 28 de marzo en el Estadio Único Madre de Ciudades de la mencionada provincia.

La lista completa de convocados para los amistosos ante Panamá y Curazao

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Máximo Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Alvarez (Manchester City), Angel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Roma), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro "Papu" Gómez (Sevilla).