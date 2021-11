Verón habló de la polémica en el Mundial 2002: "Fue de esa forma"

La Brujita habló de las razones detrás de la eliminación en primera ronda de la Selección Argentina en Corea-Japón y de las críticas recibidas.

Los mundiales de fútbol dejan vivencias difíciles de olvidar. Las alegrías duran para siempre y las heridas quedan ahí tapadas hasta que una declaración de un protagonista las vuelve a poner en escena. La gran figura de la Selección Argentina que quedó afuera en primera de ronda del Mundial de Corea-Japón 2002 era Juan Sebastián Verón. En una entrevista con ESPN F90 recordó lo sucedido y marcó que el problema fue antes de la cita máxima.

"En 2002 la preparación fue corta", opinó "La Brujita". En la misma línea hace un tiempo, Roberto Fabián Ayala, el capitán de aquel equipo que no pudo jugar ningún partido ya que lesionó en el precalentamiento previo al debut con Nigeria, marcó la cuestión física como la clave de la merma del rendimiento con respecto al equipo que arrasó en las Eliminatorias Sudamericanas. “No hubo frescura en jugadores importantes. Todo el mundo llegó justo en lo físico. El profe lo que hizo es mantener con lo que llegamos, mejorarlo era imposible. Necesitas un mes de trabajo", contó el Ratón en ESPN.

Verón aseguró que no habla de sus cosas personales

El actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata no suele dar demasiadas entrevistas y dejó consideraciones importantes en la nota del programa conducido por Sebastián Vignolo. "Hay cosas personales mías, mismo del fútbol, que yo no hablo. No tengo la necesidad de contarlas, las trato de resolver yo. Si me dan angustia o tristeza, las canalizo a mi carrera. Mi carrera fue de esa forma, después del 2002 con todo lo que pasó y se dijo. Siempre traté de hacerme cargo de las cosas", asumió la responsabilidad.

Verón era de los mejores volantes del mundo en 2002, un año antes lo había comprado el Manchester United de Inglaterra que era uno de los mejores equipos del mundo en ese momento. La Brujita llegaba a Corea-Japón a cerrar la herida de Francia 98 pero abrió una nueva. Si bien tiró el centro para el gol de cabeza de Gabriel Batistuta en el triunfo inicial contra el conjunto africano, en el encuentro siguiente que Argentina perdió contra Inglaterra 1 a 0 no jugó nada bien y Bielsa lo sacó en el entretiempo. Era el emblema y capitán de Argentina y fue reemplazado por Pablo Aimar que fue titular el último partido contra Suecia y relegó al banco de suplentes al estratega de aquella Selección.

En ese partido que finalizó 1-1 Verón ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista de la imagen que lo marcó para siempre con los hinchas argentinos cuando tardó en tirar un córner y le pidió calma a Bielsa que se movía nervioso ya que el equipo necesitaba ganar para pasar de ronda. La última pelota de Argentina en Corea-Japón 2002 fue una muestra del Mundial de la Brujita. Tiró una especie de centro, la pelota rebotó en un sueco y se fue al córner que nunca se tiró porque el árbitro pitó el final.

Luego de ese mundial fue silbado por el público argentino en el primer partido de Eliminatorias Sudamericanas contra Chile en el Estadio Monumental y también lo abuchearon en El Programa La Noche del 10 conducido por Diego Armando Maradona en Canal 13. El Diez salió en su defensa para que no lo silben y lo pidió para el Mundial 2006. “Es una falta de respeto que Pekerman terminó dándole oportunidades a tantos jugadores y no tenemos un jugador tan claro en mitad de cancha como la Bruja“, opinó al aire Diego. Cuando fue técnico del seleccionado argentino lo volvió a convocar y lo llevó al Mundial Sudáfrica 2010.