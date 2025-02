Valentín Colo Barco y una gran actuación en Francia: asistencia y casi golazo ante el Lens

El equipo del 'Colo' venció por 2 a 0 al Lens y se acercó a los puestos de clasificación a competiciones europeas.

Valentín Barco tuvo una gran actuación en la victoria del Racing de Estrasburgo por 2 a 0 frente al Lens en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Ligue 1. El lateral de la Selección Argentina, que migró al fútbol francés tras una fallida experiencia en el Sevilla de España, jugó 86 minutos en su tercera presentación con el conjunto de Alsacia y repartió una asistencia para abrir el marcador. Esto le da aire para una posible, nueva, convocatoria en la Selección Argentina.

El 'Colo' repitió titularidad en el equipo dirigido técnicamente por el inglés Liam Rosenior, al igual que lo hizo en el triunfo como local frente a Montpellier la jornada pasada. En esta ocasión, dio un pase gol para Dilane Bakwa, quien definió con calidad para poner el 1 a 0 a los 81 minutos de partido. Sobre el final del primer tiempo, sacó un disparo desde muy lejos que casi sorprende al arquero Herve Koffi, aunque le ahogó el grito con una impresionante respuesta.

Con este resultado, Racing de Estrasburgo se acercó al pelotón de los líderes y se ubica séptimo en el torneo francés con 33 puntos. La victoria le sirvió no sólo para alcanzar al Lens y sobrepasarlo en la tabla de posiciones (tiene mejor diferencia de gol), sino también para quedar a cinco unidades del Lille, que ocupa el último cupo para clasificar a competiciones europeas en la siguiente temporada. En la próxima fecha se enfrentará al Brest, que durante la semana

¿Cómo fue el Colo Barco refuerzo de Racing de Estrasburgo?

Valentín tratará de asentarse en Europa tras sus flojos pasos por Brighton y Sevilla, que lo cede a préstamo a Racing en principio hasta junio del 2025, aunque con la opción de extenderlo por otra temporada y con una obligación de compra de la que todavía no trascendieron los montos oficiales.

Los números del Colo Barco en su carrera

Clubes : Boca Juniors, Brighton de Inglaterra, Sevilla de España y Racing de Estrasburgo de Francia.

¿Cuántos campeonatos ganó Racing de Estrasburgo, el nuevo club del Colo Barco?

En total, son 8 títulos a lo largo de su historia:

Ligue 1 en 1979.

en 1979. Copa de Francia en 1951, 1966 y 2001.

en 1951, 1966 y 2001. Copa de la Liga de Francia en 1997, 2005 y 2019.

en 1997, 2005 y 2019. Copa Intertoto de Europa en 1995.

El Colo Barco reveló el drama que atraviesa en el Racing de Estrasburgo: "Difícil"

El inconveniente que atraviesa el lateral de 20 años surgido el "Xeneize" tiene que ver con el idioma y el cambio con respecto a lo que le tocó vivir tanto en Inglaterra como en España. Además, se refirió a la felicidad de formar parte de un nuevo plantel en su joven carrera y se mostró ilusionado de cara a lo que se viene. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus dichos sobre cómo está trabajando para aprender una nueva lengua.

A pesar de la difícil adaptación, Barco se mostró entusiasmado de su nueva experiencia en Francia: "Me siento muy bien, estoy muy feliz de estar acá y quiero aportar algo al club".

"Siempre es un poco difícil integrarse en un país donde no hablas el idioma. Me doy un año para aprender francés y antes de llegar a Estrasburgo aprendí con una aplicación", esbozó Barco en conferencia de prensa en la previa del partido ante el Montpellier por la fecha 21 del torneo francés. A su vez, el defensor que llegó a préstamo por parte del Brighton aseguró: "Me siento muy bien, estoy muy feliz de estar acá y quiero aportar algo al club".