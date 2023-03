Una imagen que duele: la cábala de Paredes y De Paul que se rompió

Esta vez, mientras la T y la M cantaban una de sus mejores canciones -dedicada a la Selección Argentina- la cábala trató de llevarse adelante pero fue más complicado.

En cada partido de la Selección Argentina, desde hace un largo tiempo, los jugadores argentinos se sumaban en mitad de cancha comiendo un caramelo. Es una de las cábalas más recordadas del equipo argentino y tenía tres protagonistas claves que, además, son jugadores importantes del equipo nacional.

Los tres jugadores que siempre salían a la cancha para comer un caramelo y mirar a la gente son: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez. Esta vez, mientras la T y la M cantaban una de sus mejores canciones -dedicada a la Selección Argentina- la cábala trató de llevarse adelante pero fue más complicado. La imagen quedó desdibujada.

En este momento, mientras los cantantes estaban en la cancha, De Paul y Leandro Paredes volvierona llevar adelante su cábala, pero con una mala: no estaba Papu Gómez que, como ya se sabe, no está en la Selección. Si bien la versión oficial indica que Papu Gómez no llegó por una lesión, lo cierto es que hay rumores que marcan uan ruptura con sus compañeros.

abe destacar, que el pasado mes de febrero, el "Papu" pasó por el quirófano por la mencionada lesión y atraviesa una semana más de su rehabilitación para volver de la mejor manera a las canchas. Sin embargo, la decisión del Sevilla con él fue contundente, sume o no minutos con la camiseta de la Selección. De esta forma, Gómez se perderá estos compromisos tal como sucedió contra Países Bajos, Croacia y Francia en el Mundial.

Para colmo, el presente del club "Andaluz" no es para nada alentador. Más allá de que clasificó a los cuartos de final de la Europa League, donde enfrentará al Manchester United de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, el momento actual en la Liga de España no es el mejor. Con sólo 28 puntos, los dirigidos por Jorge Sampaoli están más cerca del descenso que de la punta del campeonato. Cabe destacar, que el propio DT no tuvo que ver con la decisión de dejar afuera al argentino de los festejos.