Una figura identificada con México destrozó a Dibu Martínez: "No importa"

Una figura mundial muy querida en México disparó contra Emiliano "Dibu" Martínez por subestimar al rival que enfrentará en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Un delantero reconocido a nivel mundial muy identificado con el fútbol mexicano fue contundente a la hora de opinar sobre Emiliano "Dibu" Martínez. Es que el arquero de la Selección Argentina subió un video a sus redes en medio del sorteo del Mundial de Qatar 2022 cuando se enteró que México sería uno de los rivales y a muchos no les gustó su reacción. Uno de ellos fue el mencionado jugador que defendió a capa y espada a la "Tri" de Gerardo Martino.

Se trata de André-Pierre Gignac, quien se desempeña como futbolista del Tigres y en una entrevista con Telemundo dio su parecer sobre lo que hizo el 1 de la "Scaloneta". Para ejemplificar lo que significa el equipo del "Tata" en estas competencias utilizó el ejemplo del triunfo ante Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Por otro lado, puso al fútbol "Azteca" al nivel del argentino y el brasileño.

"A mí me tocó México en Sudáfrica y nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Teníamos a Thierry Henry, Nicolas Anelka, Frank Ribery, jugadores increíbles. Nadie puede subestimar a México. Nadie. Y qué bien que lo hagan, para que se lleven una sorpresa. Yo sí creo en México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa. En competiciones sale el orgullo mexicano y eso me gusta", se sinceró Gignac.

Y agregó: "Lo vimos contra Alemania. No importa que el campeón del mundo sale en primera ronda. Francia no, ojalá que no vaya a salir de la fase de grupos. El fútbol mexicano ha crecido mucho. Hoy en día creo que es, con Brasil y Argentina, los tres mejores campeonatos de América".

Oscar Ruggeri destrozó en vivo en ESPN al Dibu Martínez

Oscar Ruggeri liquidó a Emiliano Martínez en el aire de Equipo F por sus dichos sobre México como rival en el Mundial de Qatar 2022. Luego de conocer a las selecciones que enfrentará en la fase de grupos del certamen internacional, "Dibu" tuvo una reacción que molestó al campeón del mundo en 1986. En medio del debate del ciclo de ESPN, el resto de los periodistas también dejaron su punto de vista.

"Es particular 'Dibu'. Lo que tiene de bueno es que se hace cargo. Es un monstruo" lanzó Sebastián Vignolo. Sobre esto, Ruggeri agregó de manera contundente: "Yo no diría una cosa así. Si lo hace interno está bárbaro. Messi no te diría nunca algo así". Luciana Rubinska no se perdió la oportunidad de opinar y sostuvo: "Creo que 'Dibu' Martínez lo piensa. A mi no me gustan esos mensajes de un profesional, pero estoy convencida que es lo que piensa".