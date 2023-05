Un campeón del mundo francés se rindió a los pies del Dibu Martínez: "Es muy bueno"

Un campeón del mundo con Francia habló del arquero de la Selección, Emiliano "Dibu" Martínez, y se rindió a sus pies a cinco meses de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Un campeón del mundo con Francia se rindió a los pies de Emiliano "Dibu" Martínez a cinco meses de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. El futbolista que hizo historia con la camiseta del seleccionado galo recordó la final del 18 de diciembre en el Estadio Lusail y, si bien se mostró dolido por el resultado, sí destacó lo hecho por el arquero. Además, el exjugador elogió a Juan Román Riquelme, con quien tiene una gran amistad.

Se trata del exdelantero francés Robert Pirés, quien llegó al punto más alto de su carrera a los 25 años, cuando levantó la primera Copa del Mundo de la historia de su país en 1998. Tiempo después del partido en el que la "Albiceleste" se impuso por penales tras empatar 3 a 3 en los 120 minutos, el atacante que vistió los colores del Arsenal de la Premier League y el Villarreal de España, entre otros, no se guardó nada sobre el "Dibu". Por supuesto, también habló de los particulares festejos del marplatense.

"No sé si Argentina se la merecía, ganaste porque también tenés un buen portero que conozco", comenzó Pirés con respecto al logro del elenco nacional en el ciclo Líbero VS. de TyC Sports. Luego, el exdelantero se refirió al "Dibu", a quien conoce del mencionado conjunto inglés: "El que gana hace lo que quiere, a nosotros nos molestó un poco. Pero ¿Qué quieres hacer? Es así. Emiliano tiene esa fuerza que es increíble, mentalmente es muy bueno y esa es la diferencia. Es el fútbol, perdimos y a ver qué pasará en la próxima competición".

Con respecto al encuentro disputado en Lusail y lo que le generó la derrota, el francés sostuvo: "Perdimos la final porque Argentina jugó mejor que nosotros. Hasta el minuto 80. Ángel Di María estaba cansado, salió al banquillo y fue nuestra suerte porque era muy peligroso para nosotros. ¿Si me molestó mucho perder contra vosotros? Soy francés, y perder otra final me dio mucha rabia. Me daba igual que Messi o los argentinos la hayan ganado, porque has ganado contra mi país. Estaba muy enfadado porque perdimos, llorando y no quería ver a Messi levantar la copa".

La opinión de Robert Pirés sobre Juan Román Riquelme

En la misma entrevista, Pirés se refirió a la buena relación con su excompañero Juan Román Riquelme y contó: "Román me invitó a un asado acá y me lo hizo él. Estuvo buenísimo. Hablamos de fútbol y la pasé fenomenal. Mucha calidad, es increíble. La mala suerte es que coincidí sólo seis meses en el Villarreal, pero una persona muy buena conmigo. La calidad del pase, del control, es un fenómeno. Es uno de los mejores argentinos que vi jugar".

Por último, analizó el trabajo del ídolo del "Xeneize" como dirigente: "Está enamorado de Boca Juniors. Es mi amigo, no sé si lo hace bien o mal, el año pasado han ganado la Liga, y cuando ganas estás haciendo las cosas bien. Claro que se puede hablar o criticar su manera de manejar a Boca o la plantilla. Pero el resultado final es que está ganando y eso es lo más importante. Cuando se habla de fútbol con él, cuidado que sabe mucho".