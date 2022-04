Un campeón del mundo en Argentina 1978 liquidó a Lionel Scaloni: "No es Menotti"

Un campeón del mundo en 1978 criticó fuertemente a Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina.

Un campeón del mundo con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 1978 fue muy crítico con Lionel Scaloni tras conocer el fixture de la "Albiceleste" en Qatar 2022. El exfutbolista no se guardó nada a la hora de opinar del DT, pensando en el certamen que afrontará desde el 18 de noviembre en el país asiático. Además, el hombre que vistió los colores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Talleres de Córdoba en nuestro país apuntó contra Paulo Dybala.

Se trata del exjugador jujeño José Daniel Valencia, quien participó en cuatro partidos de la Copa del Mundo disputada en nuestro país. Aunque sostuvo que el sorteo favoreció a la "Scaloneta", fue determinante con el entrenador en cada frase que dejó en diálogo con el medio Radio República Morteros de la provincia de Córdoba. Además, el "Rana" dio su parecer con respecto al nivel de los rivales que tendrá el elenco nacional.

"Ha sido un sorteo favorable. Esperábamos no enfrentarnos con potencias por lo menos en la primera fase. Tenemos el primer partido con Arabia, que nos favoreció también. Me preocupa más México que Polonia, porque de Polonia no sabemos mucho. Sólo de Lewandowski, que no tiene a los mismos compañeros que tiene donde juega y eso lo ayuda mucho. Lo que pueda pasar adentro de la cancha lo saben los jugadores. Pero no es tan difícil pasar de fase", aseguró.

"Yo no me entusiasmo mucho con lo que se dice. Yo analizo por lo que veo y creo que de mitad de cancha para arriba ya está encontrando el equipo que es importante. En defensa todavía hay algunas dudas. Pero me gusta la Selección. Lo veo mucho más feliz a Messi que en partidos anteriores o con otros técnicos", afirmó sobre la "Pulga". Y agregó: "Me gustaría que salga campeón Argentina por él, porque se lo merece. Fue muy cuestionado siendo el mejor del mundo".

La crítica a Lionel Scaloni y a Paulo Dybala

"A todo el mundo nos sorprendió Scaloni. Debo decir que todos estábamos esperando esto. Fue muy cuestionado porque no había dirigido a nadie. ¿Cuántos técnicos hay que trabajan bien y porque no lo ayudan los resultados se tienen que ir? Había que hacer una renovación y la hizo, fue una grata sorpresa para todos. Pero tampoco es Menotti ni Guardiola. Me alegra que le vaya bien porque está muy convencido de lo que quiere", sostuvo Valencia acerca del técnico.

"Creo que Paulo Dybala es un muy buen jugador pero no es diferente. Es uno más de los que juega hoy en día, por eso juega en la Juventus y hace goles. Lamentablemente no me equivoqué, porque yo dije que era un gran jugador, pero no distinto. No es sólo mi pensamiento, es el de muchos", concluyó.