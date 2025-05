Sorpresa por el guiño de Dibu Martínez a un gigante de Europa: ¿chau Aston Villa?

Sorpresa por el lugar en el que eligió Dibu Martínez para vacacionar.

Emiliano "Dibu" Martínez le hizo un guiño a un gigante de Europa, en medio de los rumores acerca de su salida de Aston Villa en este mercado de pases. El arquero de la Selección Argentina, de 32 años, podría ponerle un punto final a su estadía en Birmingham después de casi cinco temporadas con el buzo del equipo de Inglaterra. Lo que llamó la atención en las últimas horas es que el guardavalla surgido en Independiente está de vacaciones en Barcelona.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram (@emi_martinez26), el experimentado portero marplatense alimentó los trascendidos que lo vinculan con la institución de España. Otros fanáticos del deporte nacional lo vincularon con la probable presencia de "Emi", fanático del automovilismo al igual que su hermano, en el Gran Premio de España 2025 en el circuito de Montmeló, donde correrá su compatriota Franco Colapinto con el Alpine.

Dibu Martínez, de vacaciones en Barcelona: ¿será blaugrana?

Mientras el campeón de todo con la Selección Argentina descansa en la capital de Catalunya, los rumores crecen con respecto al probable fichaje por la entidad presidida por Joan Laporta. Con Marc-André ter Stegen recién regresado tras la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla, el futuro de Wojciech Szczęsny es una incógnita. Es que el polaco ex Juventus arribó al "Culé" para reemplazar al alemán durante toda la temporada por su lesión, aunque ahora que regresó uno de los capitanes del plantel a la actividad no se sabe si el ex Arsenal continuará en el "Barsa".

En esta coyuntura, diversos medios de comunicación deportivos españoles publicaron que "Dibu" Martínez fue ofrecido a Barcelona para que sea refuerzo en este mismo mercado de pases. Sin embargo, desde la representación del arquero marplatense y el propio futbolista prefieren el silencio oficial hasta el momento. En el caso de marcharse, Aston Villa pretende alrededor de 25 millones de euros por su transferencia, ya que tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio del 2029.

Dibu Martínez, de vacaciones en Barcelona mientras se rumorea su posible fichaje por los culés.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

212 partidos oficiales desde septiembre del 2020.

256 goles recibidos.

70 vallas invictas (54 en la Premier League).

23 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos conseguidos.

Dibu Martínez, en la prelista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina vs. Chile y Colombia

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Juan Foyth (Villarreal).

Cristian Romero (Tottenham Hotspur).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (R.C. Lens).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Valentín Barco (R.C. Estrasburgo).

Mediocampistas:

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Thiago Almada (Olympique de Lyon).

Giovani Lo Celso (Real Betis).

Enzo Fernández (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Leandro Paredes (AS Roma).

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest F.C).

Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: