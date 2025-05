Sorpresa para Julián Álvarez: Atlético de Madrid dejará ir a campeones del mundo

Atlético de Madrid hará una depuración del plantel y varios argentinos se marcharían del club.

En la Selección Argentina hay una señal de alarma con respecto al próximo mercado de pases en Europa. Es que, en el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, equipo en el que brilla Julián Álvarez, tres campeones del mundo en Qatar 2022 tienen chances de irse del club español y su futuro es una incógnita.

El diario madrileño Marca realizó un informe de la posible depuración que sufrirá el "Colchonero" de cara a la próxima temporada y reveló que 16 futbolistas podrían abandonar la institución una vez que finalice el Mundial de Clubes 2025, competición en la que disputarán la fase de grupos ante París Saint-Germain (PSG), Botafogo y Seattle Sounders.

Quien ya es prácticamente una seguridad que dejará el club es Ángel Correa. El jugador surgido en San Lorenzo de Almagro parece haber cumplido un ciclo tras 10 años en el "Aleti" y hay varios equipos interesados en él. Aunque los rumores apuntaron a River, todo indica que su continuidad podría estar en México o, incluso, en algún club de Estados Unidos.

Un caso particular es el de Rodrigo De Paul. El "Motorcito" tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026 y todavía no inició gestiones para la renovación, por lo que en diciembre del 2025 estaría en condiciones de comenzar a negociar su salida como jugador libre con cualquier institución, y en Racing se ilusionan con su vuelta después del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Otro campeón del mundo que está en duda para lo que viene es Nahuel Molina. Si bien el formado en Boca Juniors tiene vínculo hasta junio del 2027, en la actual campaña tuvo rendimientos irregulares que lo llevaron a perder el puesto como lateral por derecha y la decisión pasará por Simeone, cuando haga un análisis y determine si lo tendrá en cuenta.

Quien no seguirá con total certeza es Juan Musso. El arquero, de 31 años, no pudo ganarle la titularidad a Jan Oblak y el club no hará uso de la opción de compra, por lo que el jugador con pasado en Racing regresará al Atlanta de Italia, club dueño de su pase y restará ver qué sucede con su carrera.

Con un panorama de incertidumbre y de recambios, ya que además partirán figuras como Antoine Griezmann y Saúl Ñíguez, el único argentino que tiene su continuidad asegurada por estos días en Atlético Madrid es Julián Álvarez, que impactó en su primera temporada en el club. Si bien existen rumores de que lo desea el Liverpool, el "Aleti" hará todo lo posible por retenerlo.

Sorpresa total: Julián Álvarez se subió a un auto de carreras y la rompió

Julián Álvarez no deja de causar sensación por su espectacular nivel en Atlético de Madrid de España como cada vez que le toca vestir la camiseta de la Selección Argentina, aunque también llama la atención fuera de la cancha. El delantero cordobés se subió a un auto de carreras en las últimas horas, el video no tardó en hacerse viral y los comentarios de los fanáticos inundaron la publicación. Por supuesto, la misma revolucionó todo ya que la "Araña" de Calchín realizó una tarea poco habitual para él.

En este caso, el campeón del mundo en Qatar 2022 participó de una publicidad de Adidas. La misma la compartió con un reconocido exfutbolista, que también logró la gloria máxima en el fútbol. Se trata nada menos que de David Villa, quien "le propuso" al surgido en River Plate dar una vuelta arriba de un monoplaza y se dio un diálogo entretenido entre ambos. El crack del "Colchonero" y la "Albiceleste" no lo dudó, se subió al auto y hasta dio una vuelta para promocionar a la mencionada marca alemana.

El exdelantero que se consagró con la Selección de España en Sudáfrica 2010 también fue partícipe de la publicidad. "¿Qué, Julián? ¿Eres capaz?", preguntó el "Guaje" al ex Manchester City de Inglaterra y la respuesta no se hizo esperar: "Uf... No sé si es lo mío", a lo que el español esbozó: "¡Estás listo!".

A esto se sumaron las palabras que el propio ex-Barcelona agregó mientras la "Araña" corría: "Respira, siente la velocidad, confía en tu instinto". Por su parte, luego de bajarse del coche, fue el propio atacante del equipo de Lionel Scaloni el gran protagonista, al darle a su colega unos botines modelo F50 de Adidas y diciéndole: "Y vos... con estos fuiste campeón del mundo".