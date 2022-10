Selección Argentina: revelan el tapado que tiene chances de ir al Mundial Qatar 2022

Sacaron a la luz quién es "el tapado" que puede llegar a ser convocado a la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022 de fútbol. Quién es y por qué.

La Selección Argentina podría tener a un jugador "tapado" como parte de la lista definitiva de 26 de cara al inminente Mundial de Qatar 2022. Uno de los jóvenes con mayor proyección es tenido en cuenta por el entrenador Lionel Scaloni, tanto que lo incluyó en el listado preliminar de 40 futbolistas. Y hasta se puede meter sobre el final en la nómina final, que deberá ser entregada el próximo 14 de noviembre.

El protagonista es nada menos que Alejandro Garnacho, el mediapunta o extremo de apenas 18 años que ya forma parte del plantel profesional de un gigante histórico como Manchester United de Inglaterra. El zurdo debutó en este 2022 en el Seleccionado sub 20 de Javier Mascherano y se perfila como una de las joyas de las próximas generaciones que están en los clubes de Europa, junto con Nicolás Paz (Real Madrid), Matías Soulé (Juventus) y Luka Romero (Lazio), entre otros.

Garnacho, la posible sorpresa de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022

El delantero de 1.80 m. y 80 kilos es una de las grandes apuestas en La Scaloneta para el futuro. Si bien en principio la idea era que tuviera más rodaje en el combinado nacional mayor una vez terminada la Copa del Mundo, existen algunos factores que pueden llegar a acelerar ese proceso: entre ellos se encuentran las lesiones de Paulo Dybala, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

Durante la mañana del lunes 31 de octubre de 2022, la periodista deportiva Luciana Rodríguez reveló en TyC Sports: "Hablé con una persona que vive y juega en Europa, y me dice que en las charlas de la Selección tienen la especulación de que puede haber un tapado (en la lista)". "A mí también me llegó que un jugador al que dábamos ahora descartado, dicen ´che, ojo...´, pero no es el apellido que va a decir ella", acotó Cristian "El Gato" Garófalo.

"Lo que me dicen es que el señor Garnacho tiene muchas posibilidades de entrar a esta lista de 26 jugadores", aseveró Rodríguez. Además, aclaró que "es una posibilidad, no es una certeza, pero lo están evaluando sobre todo por la posición, por sus características y por lo que está demostrando en estos últimos partidos". "Fue titular en Manchester United, que no es poca cosa, entonces digo que tengámoslo en cuenta porque puede ser una posibilidad", cerró la panelista.

Garnacho ya conoce al cuerpo técnico de la Selección Argentina mayor.

Quién es Garnacho, el jugador de la Selección Argentina nacido en España

Luego de su paso por Atlético de Madrid, y por el hecho de haber vivido tantos años en España, el joven adoptó el acento de aquel país. Por lo tanto, se desató una divertida campaña en Twitter, donde insisten en que la argentinidad se apodere de su forma de hablar en estos pocos días en los que trabaje con La Scaloneta.

Entre Mascherano y el equipo de scouting de "La Albiceleste" rescataron a Garnacho desde Manchester United y le dieron la posibilidad de vestir los colores del seleccionado argentino, aunque según el propio Scaloni "él mismo elegirá para qué Selección jugará más adelante". Lo concreto es que ya conoce las instalaciones del predio de la AFA en Ezeiza, ha compartido varios entrenamientos con la Mayor como sparring y es una de las figuras de la sub 20 en la actualidad.