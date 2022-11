Selección Argentina: Nico González y Cuti Romero alarman a Scaloni tras la baja de Lo Celso

Ya descartado Giovani Lo Celso, Nico González y El Cuti Romero alarman a Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 de fútbol.

Lionel Scaloni sigue preocupado por las lesiones de los jugadores de la Selección Argentina, después de la baja definitiva de Giovani Lo Celso por la lesión. En esta oportunidad, los que volvieron a encender las alarmas para el entrenador de 44 años son nada menos que Nicolás González y Cristian "El Cuti" Romero.

El extremo de Fiorentina de Italia y el central de Tottenham de Inglaterra no están en su plenitud física y, como consecuencia de ello, fueron desafectados de las convocatorias de los entrenadores Vincenzo Italiano y Antonio Conte respectivamente. El zaguero es una fija en la formación de La Scaloneta y el atacante es un recambio clave para Ángel Di María de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Selección Argentina: qué les pasa al Cuti Romero y a Nico González

Por un lado, el defensor de Tottenham permanece con las molestias musculares que lo dejaron al margen de los últimos partidos del conjunto inglés. El ex Belgrano de Córdoba padece una fuerte distensión en el gemelo de la pierna derecha, que se sumó a algunas dolencias anteriores que también le quitaron el ritmo de juego. El ex Atalanta de Italia no juega desde el 26 de octubre pasado, es decir hace ya dos semanas.

Por el lado del ex Argentinos Juniors, los estudios médicos que le realizaron en "El Viola" no arrojaron una lesión puntual, sino que se trata de diferentes molestias que viene arrastrando hace varios días. De hecho, el técnico no lo citó para el choque del miércoles 9 de noviembre de 2022 ante Salernitana por la Serie A y es duda para el choque del domingo 13 contra Milan.

En el caso de no sumar minutos frente al campeón vigente del Calcio, "Nico" González llegará al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina con un mes de inactividad. Por lo tanto, es otra de las preocupaciones para Scaloni, ya que el zurdo puede ser un recambio importante para Di María y hasta para Lionel Messi en el caso de que el entrenador decida cuidar al capitán en algún momento del torneo que durará apenas 28 días.

Nico González, fuera otra vez en Fiorentina por las molestias.

Di María y Leandro Paredes, otros "tocados" en la Selección Argentina

Por último, "Fideo" y el volante central tampoco están al ciento por ciento físicamente, aunque los casos de ellos no son tan alarmantes. De hecho, el DT Massimiliano Allegri decidió concentrarlos igualmente para el choque del jueves 10 con Hellas Verona y reveló en la conferencia de prensa: "Di María jugará unos 30 minutos. Otros futbolistas, como Paredes, estarán convocados pero no sé si van a jugar".

Los partidos de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022

