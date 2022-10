Selección Argentina: la máxima de Bilardo sobre las lesiones que ilusiona para el Mundial Qatar 2022

La máxima de Carlos Bilardo sobre las lesiones pre Mundial que ilusiona a la Selección Argentina para Qatar 2022.

Las lesiones preocupan a la Selección Argentina a menos de 40 días del arranque del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, una vieja frase de Carlos Bilardo se volvió viral en las redes sociales e ilusionó a los fanáticos del fútbol, con la máxima cita a la vuelta de la esquina.

El entrenador que fue campeón en la edición de México 1986 se refirió a este mismo tema en la antesala a la Copa del Mundo de Alemania 2006. En dicha época, el que había tenido una larga inactividad era Gabriel Heinze y "El Doctor" opinó sobre aquella situación.

La frase de Bilardo sobre las lesiones pre Mundial que ilusiona a la Selección Argentina: "Que se desgarren todos"

A través de la cuenta de Twitter de fanáticos llamada Bilardo Eterno, sacaron a la luz ese testimonio del extécnico antes del inicio de Alemania 2006 y, paradójicamente, tiene relación con la actualidad. En ese entonces, el ídolo de Estudiantes de La Plata había expresado en una entrevista radial: "Seguimos pensando que nosotros, mientras que se lesionen, se desgarren hasta faltando un mes, está todo bien".

El exestratega había mencionado que "¡es buenísimo, buenísimo!". Y así lo había argumentado: "Porque vos tenés el último mes y los matás, físicamente los matás".

"La matás a la gente que está jugando en el Real (Madrid), en el Inter... Terminan... Si a vos te agarran en un alargue en un Mundial, no podés", insistió Bilardo. "En cambio así, descansando, haciendo ejercicios físicos, comiendo o lo que puedan hacer, que se desgarren todos", reiteró el DT de 84 años.

Sin embargo, el también médico ginecólogo aclaró que "a no ser que haya que operarlos, que después tardan un mes, o en el caso de Heinze, que tiene una lesión en la rodilla y no se puede recuperar de acuerdo a lo que uno quiere". "Porque puede estar con dolor en los partidos y no puede tener la movilidad en la rodilla que tiene que tener", agregó "El Narigón". "¡Después, que se desgarren todos hasta faltando un mes! Si no, los matás físicamente a todos, y en especial si hay alargue", repitió Bilardo para terminar.

Las lesiones persiguen a Dybala en Roma y en la Selección Argentina.

Los lesionados de la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022

Entre los jugadores que padecieron molestias musculares durante el último mes aparecieron nada menos que Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Cristian "El Cuti" Romero, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel "El Tucu" Palacios, Joaquín Correa y Nicolás González.