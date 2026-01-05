Lo dice la ciencia: cómo son las personas que usan IA en su trabajo.

La Inteligencia Artificial (IA) se convirtió nuevamente en noticia por un reciente estudio científico que analizó sus implicancias como herramienta de trabajo y arrojó fuerte conclusiones. Cómo son las personas que usan IA en sus empleos y cómo puede potenciarse su uso para mayor aprovechamiento.

El estudio fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Swansea, que reunió datos de más de 800 personas en una experiencia interactiva de diseño y buscó cuestionar algunos de los prejuicios más comunes sobre el uso de la IA en el pensamiento humano para solucionar tareas del trabajo. A través de la herramienta llamada The Genetic Car Designer, un sistema en línea en el que los participantes debían diseñar un coche virtual para superar distintos recorridos, los científicos evaluaron la interacción de los usuarios con la IA y su impacto en el resultado final de los modelos.

El objetivo de la investigación era observar la evolución de las decisiones humanas en un proceso creativo, cuando hay un asistente artificial que da asesoramiento. Y uno de los hallazgos fue que cuanto más usaban las personas la IA, mejor eran los diseños entregados. "Las sesiones en las que los participantes seleccionaron diseños desde las galerías para ser incluidos en el algoritmo mostraron la mayor mejora en la calidad del diseño”, sostuvo el documento.

La IA no sustituye el trabajo humano, lo potencia

A partir de este descubrimiento los científicos determinaron que la IA no sustituye el trabajo humano, sino que lo potencia y lo estimula a través de la creatividad. "Los métodos actuales de evaluación, centrados en el número de veces que los usuarios seleccionan o editan sugerencias, solo miden la implicación conductual. Pero simplemente visualizar sugerencias ya tiene un impacto positivo en el proceso de diseño”, remarcaron los autores de la investigación. De esta manera, para la ciencia el uso de la IA en los empleos debe ser vista como una aliada y no como una amenaza.