Selección Argentina: la increíble deuda pendiente de Lionel Messi enfrentando a Perú por Eliminatorias

Lionel Messi tiene una cuenta pendiente contra Perú que afrontará en el duelo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Monumental.

Cuando parecía que no existían obstáculos en la carrera de Lionel Messi finalmente sí hay uno más. Este jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental el mejor del mundo saltará al campo de juego con la Selección Argentina con el objetivo de dar vuelta esa mala racha que arrastra jugando contra Perú. El capitán y máximo goleador en la historia de la "Albiceleste" suma un nuevo desafío a su excelente carrera.

Es cierto que cada récord que tuvo enfrente lo superó, que todos los inconvenientes -desde chico- los dejó atrás y pasó a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Por lo que es capaz de levantar un nuevo pagaré en su vida y ante un equipo al que sólo le hizo un gol desde su debut. No hay nada imposible para la "Pulga" y tendrá una nueva oportunidad para demostrarlo.

Su primer y único tanto hasta el momento ante el equipo que hoy dirige Ricardo "Tigre" Gareca lo convirtió en la Copa América del año 2007. En aquel entonces el conjunto argentino comandado por el "Coco" Alfio Basile se medía ante Perú en los cuartos de final del certamen. Lionel Messi, tras un excelente pase de Juan Román Riquelme, ponía el segundo del aplastante triunfo por 4 a 0.

El dato interesante es que en 14 años desde aquel momento Lionel Messi no le marcó goles a la "Blanquirroja" por Eliminatorias a pesar de enfrentarla en siete oportunidades. El mejor del mundo no tuvo efectividad y aún no rompió esa racha. Este jueves 14 de octubre desde las 20:30 en cancha de River el astro argentino irá por un nuevo reto.

Argentina vs. Perú: TV y cómo verlo online

El partido estará disponible a través de TV Pública y TyC Sports. Las opciones para las diferentes compañías de cable son: 21 y 101 (HD) en Cablevisión, 629 y 1629 (HD) en DirecTV, mientras que en Telecentro serán los canales 106 y 1016 (HD). Además de las diversas aplicaciones de cada uno de los teleoperadores.

El arbitraje estará a cargo del brasileño Wilton Sampaio -conocido por ser el juez de varios encuentros en la Copa Libertadores de América-. Lo acompañarán en la terna sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Fabricio Vilarinho como asistentes y Flavio Souza será el cuarto árbitro. Integrarán el VAR el también carioca Wagner Reway y el chileno Angelo Hermosilla.

Posibles formaciones de Argentina y Perú

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Ángel Di María o Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco; Pedro Aquino y Yoshimar Yotún; Sergio Peña, Christian Cueva y Raziel García; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.