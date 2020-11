Tras el retiro de Javier Mascherano a los 36 años, el fútbol argentino vio como uno de los emblemas de la Selección Argentina que llegó a la final en el Mundial 2014 dijo adiós. En la semana, la decisión de Fernando Gago también fue un golpe a la memoria del equipo que perdió la final con Alemania en Brasil. Hasta el momento, ya fueron siete los retirados pero hay varios que aun se mantienen en actividad.

Más allá de los casos de Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María que todavía están en el máximo nivel de competencia europeo, hay otros futbolistas que decidieron decir adiós. José Basanta, Ezequiel Lavezzi, Martín Demichelis, Hugo Campagnaro y Pablo Zabaleta fueron los otros jugadores de ese plantel que anunciaron formalmente su retiro.

El resto de los futbolistas del plantel se mantienen en actividad. En Argentina juegan, por ejemplo, Enzo Pérez en River, Ricky Álvarez en Vélez, Maximiliano Rodríguez en Newell's, y Mariano Andujar en Estudiantes de La Plata. Todos estos futbolistas son parte fundamental del esquema de sus clubes. Incluso, Enzo Pérez, en River, es uno de los nombres más importantes del conjunto de Marcelo Gallardo mientras que, en las últimas fechas, Álvarez mostró todo su nivel en el Fortín tras su retorno al fútbol nacional.

Más allá de estos casos hay otros que mantienen su trayectoria en Europa. Sergio Romero y Marcos Rojo están ambos en Manchester United aunque los dos sin continuidad. Por otro lado, en la Premier League también está Federico Fernández quien juega en el Newcastle. Asimismo, Augusto Fernández juega en el Cádiz de la Liga de España. En cuanto a Lucas Biglia sigue su carrera en el Fatih Karagumruk de la Primera División de Turquía mientras que Rodrigo Palacio se mantiene en la Serie A y, desde hace varias temporadas, juega para el Bologna. Un caso particular es el de Gonzalo Higuaín que dejó el fútbol europeo para ir a la MLS y jugar en el Inter Miami.

Por otro lado, en cuanto a las incógnitas, queda saber que hará con su futuro Agustín Orion y Ezequiel Garay. Si bien desde hace un año el ex arquero de Boca no pertenece a ningún plantel tras haberse peleado con la dirigencia del Colo - Colo, el guardameta no oficializó su retiro. Por su parte, el defensor central está sin equipo, ya que se venció su contrato en Valencia.