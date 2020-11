El ex capitán de la Selección Argentina, Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol profesional. Actualmente, el mediocampista estaba jugando en Estudiantes de La Plata y lo informó en una conferencia de prensa. "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina", dijo.

El mediocampista nacido en Santa Fe tuvo una larga carrera en el fútbol. Desde el momento de su debut en River hasta su retiro pasaron más de 17 años. Javier Mascherano jugó en Barcelona, Corinthians, Liverpool, West Ham y, finalmente, se retiró en Estudiantes de La Plata.

A lo largo de su carrera, Javier Mascherano siempre más reconocido por su trabajo en la Selección Nacional, combinado con el cual debutó antes de jugar en Primera División. Mascherano debutó en el equipo argentino cuando fue llamado por Marcelo Bielsa. En su trayectoria con la celeste y blanca, el mediocampista ganó dos medallas de oro y fue subcampeóon mundial en Brasil 2014.

Después de haber terminado su contrato con el Barcelona, Javier Mascherano había tomado la decisión de ir a jugar al Hebei Fortune de China, donde estuvo un año antes de finalmente volver al país. A pesar de que se esperaba que, en algún momento retorne a River, el mediocampsita tomó la decisión de ir a Estudiantes de La Plata. Del plantel que salió subcampeón mundial en 2014, ya se retiraron José Basanta, Ezequiel Lavezzi, Martín Demichelis, Fernando Gago, Hugo Campagnaro y Pablo Zabaleta. Por otro lado, otros jugadores como Ezequiel Garay y Agustín Orion no hablaron de retiro, pero no pertenencen actualmente a ningún club.