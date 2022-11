Scaloni, contundente sobre el equipo para enfrentar a Arabia Saudita en el debut

Lionel Scaloni habló del posible equipo para enfrentar a Arabia Saudita en el debut de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni habló del posible equipo para enfrentar a Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si bien no dio detalles del mismo para el cotejo que comenzará este martes 22 de noviembre a las 07:00, el DT sí dejó en claro que será muy similar a lo que utilizó en los últimos días. En la misma línea, aseguró que todavía no brindará la formación, sino que la dará recién en las horas previas al cotejo en el que la "Albiceleste" comenzará el sueño mundialista.

"Ya se los dije a ellos, no sale de lo que vimos estos días. Pero lo sabrán recién mañana. No va a haber cambio de esquema", aseguró Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa cuando le consultaron acerca de los 11 que saltarán al campo de juego para medirse ante Arabia Saudita. De esta manera, el estratega campeón de América fue contundente y no dio nombres.

Por otro lado, el entrenador se refirió a cómo llega el equipo al encuentro, teniendo en cuenta las dolencias que afectaron al plantel en la previa del inicio del torneo: "Llegamos al partido de la forma que queríamos. El mes de octubre fue muy cargado, cada tres días se jugaban cosas y eso influyó bastante en la preparación".

De esta manera, la posible formación de la Selección Argentina contra Arabia Saudita sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, ALexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María. El DT mantendría al "Huevo" en defensa a pesar de la pubalgia y a Alexis en el lugar de Giovani Lo Celso, quien se perdió el certamen.

Lionel Scaloni sobre Lionel Messi y las demás selecciones

Ante los constantes elogios que recibe Lionel Messi, Scaloni habló y agradeció a Luis Enrique (DT de España): "Lo de Leo, Luis Enrique habla porque lo entrenó y lo conoce, sabe lo que significa. Sus palabras son bienvenidas y yo que lo puedo entrenar cuando puedo disfrutamos. Que es lo que esperamos de todos. Es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Es disfrutarlo nada más".

"Ayer Ecuador ganó muy bien, es una Selección de nivel altísimo. Eso no quiere decir que Qatar sea una mala Selección. Y el otro partido de hoy, Inglaterra es una Selección de las potentes. No me atrevo a decir que los árabes estén por debajo. Lo importante es sacarlo adelante más allá del como", concluyó Lionel Scaloni.