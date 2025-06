Scaloni confirmó una formación inédita de la Selección Argentina vs. Chile

Lionel Scaloni habló en la previa de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con una sorpresiva declaración. De cara al partido de la Selección Argentina contra Chile por la fecha 15 del clasificatorio, el DT anticipó una posible e inédita formación. Es que existía la posibilidad de que le dé chances a los jóvenes convocados y ahora lo confirmó en la conferencia de prensa.

"Estábamos complicados y era un buen momento para ver jugadores. A Kevin (Lomónaco) y Franco (Mastantuono) los venimos siguiendo hace tiempo, los conocemos del juvenil... Es una oportunidad para que los chicos puedan jugar", aclaró el pujatense. Al mismo tiempo, reveló que "va a haber muchas bajas, sobre todo en el mediocampo", y completó: "El equipo lo vamos a decir ahora en el entrenamiento de pelota parada, pero le daremos la oportunidad a chicos que no lo hayan hecho mucho. Queremos ver a algunos jugadores".

La lista de Lionel Scaloni de acuerdo a las bajas en la Selección Argentina

Nunca es sencillo darla porque nunca estuvimos con tantas bajas. Hay un abanico grande de jugadores, siempre habrá gente que no estará de acuerdo, pero se conforma con cierta cantidad de jugadores. No podemos convocar 35, sería una locura y falta de respeto que casi no puedan entrenar con nosotros.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Chile y Colombia por las Eliminatorias?

Jueves 5 de junio - Chile vs. Argentina: Santiago de Chile, 22 horas de Argentina.

Martes 10 de junio - Argentina vs. Colombia: Estadio Monumental, Buenos Aires, 21 horas.

Scaloni sobre la polémica con la foto de los juveniles de Newell's

Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen. Han visto un jugador que más allá de la camiseta que lleva ha llegado a Primera y que tendría ser algo normal. A esa edad también me hubiera encantado sacar una foto sin importar la camiseta que lleva. Es importante dar el mensaje que hay que darles el ejemplo y decirle 'sacate la foto con la camiseta o el jugador que sea'. Es el ejemplo que todos queremos dar si queremos erradicar la violencia y toda la locura que se está viviendo, tenemos que hacer todo lo contrario que es decirle 'sacate la foto y si tu ilusión es jugar alguna vez en Primera da igual con quien'. Espero que sriva como experiencia para que vuelva a suceder lo de la foto, con quien sea.

¿Juega Messi? La respuesta de Scaloni

Estuve hablando con él, estuvimos mucho en contacto en este último tiempo y en realidad para el partido todavía no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Tengo que hablar con él porque estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico. Hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas. Está bien, viene de un buen partido el sábado pasado, en principio está para jugar y ya decidiremos.

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central

Es el ídolo de muchísima gente, no sólo de Rosario Central. Tener un jugador de ese calibre en sus canchas va a ser algo espectacular. Contento porque no sólo le hace bien al fútbol argentino sino también a su corazón. Estoy muy contento.

La Finalissima entre la Selección Argentina y España

La Finalissima no sé nada, este año sabemos que está complicado y el año que viene no sé. No veo una fecha que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman. No tengo información.