Qué dijo Julián Álvarez sobre el supuesto interés de Barcelona: su futuro de cara al 2026

Julián Álvarez con la camiseta de Atlético Madrid.

Julián Álvarez es uno de los jugadores del momento. Un futbolista con una capacidad única, capaz de definir de la mejor manera, generar jugadas de gol, presionar a los defensores sin parar un segundo y entregar un despliegue envidiable. Esto lo convierte en la figura del Atlético de Madrid, en estado de alerta ante lo que puede ser el deseo de otros equipos, como el Barcelona, en hacerse de los servicios del nacido en la ciudad cordobesa de Calchín.

Conocido como “la Araña”, Álvarez se destacó desde muy joven por su velocidad, técnica y olfato goleador, cualidades que lo llevaron a formar parte de las divisiones inferiores de River Plate. Bajo la dirección de Marcelo Gallardo, debutó en 2018 y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular, siendo clave en la obtención de varios títulos locales e internacionales. Y luego pasó por el Manchester City, donde fue campeón de Champions, antes de llegar al "Atleti".

La palabra de Julián Álvarez sobre el presunto interés de Barcelona

Julián Álvarez en conferencia de prensa.

"Yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también. Ahora recién arranca la temporada", explicó en diálogo con ESPN. Acto seguido, aseguró: "Mi foco está en ser mejor cada día, en hacer lo mejor para el club y ayudar a mis compañeros para ganar acá. Solo tengo ese pensamiento. Lo que se diga en las redes está más allá". Una palabra que trae algo de tranquilidad, frente a los rumores que hablan de que el equipo "Culé" querría llevarse al delantero.

Y afirmó con vistas a lo que será el próximo mundial de Candá, Estados Unidos y México 2026: "Falta mucho, pero a uno como jugador se le viene a la cabeza porque es el torneo más importante", reconoció. A su vez, destacó: "Hay que enfocarse partido a partido, paso a paso". Álvarez llega como uno de las figuras de la Selección Argentina y el fútbol mundial, con el antecedente de haber tenido una gran copa del mundo en 2022.

Todos los títulos de Julián Álvarez

Con River Plate

Copa Libertadores: 2018

Recopa Sudamericana: 2019

Copa Argentina: 2019

Supercopa Argentina: 2019

Liga Profesional / Primera División Argentina: 2021

Trofeo de Campeones: 2021

Con la Selección Argentina de Fútbol

Pre-olímpico Sudamericano Sub-23: 2020

Copa América: 2021

Finalissima (Conmebol-UEFA): 2022

Copa del Mundo (FIFA World Cup): 2022

Copa América: 2024

Con Manchester City