Qué dijo Alexis Mac Allister sobre la separación con Cami Mayan

La separación de Alexis Mac Allister y Cami Mayan fue uno de los escándalos más comentados tras el Mundial de Qatar 2022. La ruptura generó rumores de infidelidad, declaraciones cruzadas y un fuerte impacto mediático. Después de meses de silencio, el futbolista habló por primera vez y se refirió públicamente a su expareja.

El contexto de la separación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan

La relación llegó a su fin en diciembre de 2022, poco después de que el mediocampista del Liverpool regresara a la Argentina con la Copa del Mundo. La noticia sorprendió a su entorno y se transformó en un tema de interés nacional cuando trascendió que el futbolista había iniciado un vínculo sentimental con Ailén Cova, amiga de la infancia de Cami Mayan.

La influencer no tardó en expresar públicamente su versión de los hechos. Aseguró que Mac Allister le había sido infiel y relató detalles de los últimos meses de convivencia, lo que intensificó la polémica y atrajo la atención de los medios de comunicación. Mientras tanto, el campeón del mundo optó por mantenerse en silencio hasta este martes, cuando decidió dar su postura.

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre la ruptura

En una entrevista concedida al programa A la Tarde (América TV), Alexis Mac Allister habló sobre su separación. En diálogo con el cronista Oliver, el mediocampista afirmó: "Ella tomó su camino", y yo el mío, dejando en claro que el final del vínculo fue definitivo y que ambos continuaron con sus vidas.

El futbolista evitó dar precisiones sobre los motivos de la ruptura y explicó que algunos aspectos aún están en manos de la Justicia. De esa forma, señaló que no profundizaría en los detalles ni en los conflictos que trascendieron públicamente.

Consultado por los comentarios críticos de Cami Mayan y las acusaciones de infidelidad, Mac Allister respondió con serenidad: “Es normal... una separación”, admitiendo que en estos procesos suelen aparecer versiones distintas sobre lo ocurrido. Además, remarcó: “Yo sé cómo fueron las cosas, y por eso estoy muy tranquilo”, subrayando que mantiene su postura sin entrar en confrontaciones.

Repercusiones de las declaraciones de Mac Allister

Las palabras del jugador fueron interpretadas como un intento de cerrar definitivamente un capítulo mediático que se prolongó durante más de un año. Su decisión de hablar después de tanto tiempo generó impacto en la prensa deportiva y en el mundo del espectáculo, ya que hasta el momento solo se conocía la versión de Cami Mayan.

La nueva relación de Mac Allister con una amiga de Cami Mayan intensificó las acusaciones de infidelidad.

Al no desmentir ni confirmar de manera directa las acusaciones, Mac Allister buscó transmitir calma y dar a entender que su prioridad se encuentra en su carrera futbolística. Su presente en el Liverpool y en la Selección Argentina se ha mantenido al margen del conflicto personal, lo que refuerza su interés en separar la vida privada de lo profesional.

Un capítulo cerrado para ambos

El final de la relación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan dejó una historia marcada por rumores, especulaciones y declaraciones públicas. Mientras la influencer construyó un perfil en redes sociales que creció a partir de la exposición mediática, el futbolista eligió un camino más reservado y solo ahora se animó a brindar su versión.

Con sus recientes declaraciones, Mac Allister parece haber puesto un punto final a un tema que lo acompañó desde la consagración en Qatar. El tiempo dirá si las diferencias entre ambos continúan en la Justicia o si logran cerrar definitivamente esta etapa.