Por qué se separaron Alexis Mac Allister y Cami Mayan: qué pasó con la pareja

El inicio de la crisis: diferencias personales y la distancia tras el Mundial de Qatar marcaron el quiebre de la relación

La separación de Alexis Mac Allister y Cami Mayan generó un gran interés mediático desde finales de 2022, especialmente después del Mundial de Qatar. El futbolista y la influencer pusieron fin a una relación de cinco años que había estado marcada por la exposición pública y por momentos de fuerte tensión emocional.

El inicio de la crisis y las diferencias en la pareja

La relación comenzó a mostrar fisuras hacia el final de 2022, cuando Cami Mayan reconoció en una entrevista que su forma de vivir los vínculos había sido uno de los motivos de conflicto. Según explicó en el programa Patria y Familia de Luzu TV, su intensidad en las relaciones fue percibida por Alexis Mac Allister como algo “pesado” o excesivo. Esa percepción la llevó a cerrarse emocionalmente y contribuyó al desgaste del vínculo.

La distancia física también jugó un papel clave. Tras la consagración en Qatar, Mac Allister regresó a Inglaterra para reintegrarse a su club, mientras Mayan se quedó en Argentina enfrentando el proceso de mudanza y la ruptura. Entre los aspectos más dolorosos se destacó la separación de su mascota, Kim, que permaneció en Brighton durante varios meses.

El impacto de la nueva relación de Alexis Mac Allister

Uno de los episodios más comentados tras la ruptura fue la confirmación del romance de Alexis Mac Allister con Ailén Cova, una amiga cercana al entorno del jugador. Según lo relatado por Cami Mayan, esta situación le generó un fuerte sentimiento de traición, ya que Cova había compartido momentos en la casa que ambos tenían en Inglaterra poco después de la separación.

El mediocampista campeón del mundo negó cualquier episodio de infidelidad y aseguró que su vínculo con Cova comenzó después de haber terminado oficialmente con Mayan. Además, remarcó que la decisión de separarse fue mutua y que no se trató de una ruptura unilateral.

La disputa legal entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister

El final de la relación no solo estuvo marcado por la distancia emocional, sino también por un conflicto judicial. Cami Mayan inició un reclamo económico por 6 millones de dólares, argumentando que había postergado sus proyectos personales para acompañar la carrera de Alexis Mac Allister durante los cinco años de convivencia en Inglaterra.

Sin embargo, la justicia determinó que el caso debía resolverse bajo la jurisdicción británica. Esto representó un revés para Mayan, ya que en el Reino Unido no existe la figura de compensación económica como la que ella reclama. La decisión judicial redujo notablemente sus posibilidades de obtener un resultado favorable en el litigio.

El conflicto judicial: Mayan reclamó una compensación millonaria que fue derivada a la justicia británica

La vida de ambos después de la ruptura

Tras la separación, Cami Mayan se enfocó en reconstruir su vida personal y profesional en Argentina, mientras dejó en claro que no volvió a mantener contacto con el futbolista. Incluso denunció que solo recibió una parte mínima de sus pertenencias que habían quedado en Inglaterra, a pesar de haberlas reclamado en reiteradas ocasiones.

Por su parte, Alexis Mac Allister continuó con su carrera deportiva, consolidándose como figura en la Premier League y manteniendo su relación con Ailén Cova. Mientras tanto, el conflicto legal con su expareja sigue abierto y continúa siendo seguido de cerca por los medios.

La separación de Alexis Mac Allister y Cami Mayan no solo marcó el final de una relación sentimental de cinco años, sino que expuso diferencias personales, la irrupción de una tercera persona en el entorno y un complejo litigio judicial. El caso se convirtió en uno de los episodios más comentados dentro del cruce entre el fútbol, la vida privada y la exposición mediática.