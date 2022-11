Por qué no entró Dybala en Argentina vs. Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina cayó en el debut en el Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita y lo que muchos se preguntan es por qué no entró Paulo Dybala cuando el equipo estuvo perdiendo desde los primeros instantes del segundo tiempo. Lionel Scaloni recurrió a jugadores más jóvenes y sin tanta experiencia como Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez por encima del delantero de Roma.

La última modificación fue la de Marcos Acuña por Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, por lo que "La Joya" se quedó en el banco de los suplentes y ni siquiera entró un minuto a la cancha del Estadio Lusail de la capital Doha. Llamó la atención que uno de los futbolistas más talentosos del plantel no tuviera participación, con el marcador ya en desventaja.

La cuestión es que el atacante de 29 años todavía no tiene demasiado ritmo futbolístico después del desgarro en el recto femoral que padeció a comienzos de octubre en Roma de Italia. Si bien jugó sólo 20 minutos en su retorno a las canchas una semana antes de la Copa del Mundo, el estratega consideró que aún no era suficiente para mandarlo al campo.

Por lo tanto, Scaloni vio a Dybala sin el rodaje futbolístico necesario, tras un mes y medio de recuperación, como para incluirlo en un partido de semejante magnitud, en el estreno en el Grupo C que completan México y Polonia. Más allá de Julián, el DT tampoco se inclinó por otro atacante, ya que Ángel Correa y Thiago Almada no tuvieron participación.

De cualquier manera, esto no quiere decir que Paulo no ingrese en los próximos dos compromisos: el 26 de noviembre ante los aztecas y el 30 frente a los europeos. La lógica indica que el cordobés ex Juventus sea una de las grandes cartas de "La Albiceleste" para torcer el rumbo luego de un primer partido para el olvido.

Cuándo juega Argentina vs. México: hora, TV en vivo y streaming

El Seleccionado albiceleste saltará a la cancha del Estadio Lusail de Doha el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 16 horas. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TyC Sports (cable) y TV Pública (aire).

En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas: TyC Sports Play y Cont.ar. Además, habrá otras aplicaciones disponibles, como por ejemplo Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow.