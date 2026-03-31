Ver la Selección Argentina vs. Zambia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Lionel Messi volverá a decir presente en La Bombonera.

Así como en algún momento de la historia hubo un "Día D", que fue fundamental en el desenlace de la segunda guerra mundial, para los futbolistas argentinos que pelean por un lugar en la lista definitiva para la próxima copa del mundo habrá un "Día M". Es que el próximo martes 31 de marzo desde las 20:15 la Selección Argentina recibe en la Bombonera a Zambia, en el último amistoso de la albiceleste ante su gente previo al mundial 2026.

El entrenador Lionel Scaloni convocó a 30 futbolistas para esta citación frente a Mauritania y Zambia, dos selecciones de segundo orden en África que surgieron como opción después de la cancelación de la Finalissima frente a España para esta fecha FIFA. En primer lugar, por no poder jugar en Qatar (debido a la guerra en Medio Oriente) y luego por no ponerse de acuerdo entre las federaciones en la elección de otro lugar para disputar el trofeo.

Por dónde ver a la Selección Argentina contra Zambia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre la Selección Argentina y Zambia se podrá ver por TyC Sports y Telefé.

Los jugadores que se metieron en la lista

Ante la lesión de Gonzalo Montiel, Scaloni decidió incluir a último momento a Agiustín Giay, lateral derecho con pasado en San Lorenzo y que actualmente milita en Palmeiras. A él hay que sumarle la inclusión a último momento de Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo). Mientras que quedó afuera también lesionado Leonardo Balerdi.

Argentina en un entrenamiento.

La lista completa de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).