Partidos de hoy jueves 6 de noviembre: Argentina Sub 17 ante Túnez y jornada clave en Europa

La jornada del jueves 6 de noviembre presenta una agenda futbolística de primer nivel con tres frentes destacados. La Selección Argentina Sub 17 buscará su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Qatar ante Túnez, en un encuentro que podría acercar a la Albiceleste a la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Diego Placente llega motivado tras el agónico triunfo 3-2 sobre Bélgica en el debut, donde Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel encontraron el camino del gol.

El rival africano representa un desafío complejo para los juveniles argentinos. Túnez viene de una contundente goleada 6-0 ante Fiyi, con actuaciones destacadas de Wassim Slama y Fedi Tayechi, ambos con dobletes en el estreno. Las "Águilas de Cartago" cuentan con jugadores de proyección como Anisse Saidi, la joya formada en las inferiores del Bayern Múnich, quien también aportó su cuota goleadora en el debut mundialista. El duelo será arbitrado por el italiano Andrea Colombo y se disputará en la cancha 5 del complejo Aspire Zone de Doha.

Por el lado europeo, la cuarta jornada de la UEFA Europa League ofrece duelos de calibre con presencia argentina. El partido entre Rangers y AS Roma en Ibrox destaca en el horario de las 17:00, con la particularidad de que el equipo italiano dirigido por Gian Piero Gasperini cuenta con Paulo Dybala en sus filas, aunque el cordobés viene de fallar un penal en la derrota 1-0 ante AC Milan. Los Giallorossi necesitan revertir una racha negativa tras caer en sus últimos dos compromisos europeos, mientras que el Rangers buscará su primer punto en la competición después de tres derrotas consecutivas.

Otro encuentro de interés es el Real Betis ante Lyon en el estadio de La Cartuja. El conjunto andaluz, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, cuenta con el defensor argentino Valentín Gómez, quien se ha consolidado en el esquema del técnico y podría tener participación en el lateral izquierdo o en el eje central. El Betis, subcampeón de la Conference League la temporada pasada, intentará mantener su invicto en la competición ante un Lyon que llega con récord perfecto: tres victorias en tres partidos sin haber recibido goles.

La jornada se completa con la UEFA Conference League, donde destacan encuentros como el Dinamo Kiev ante Zrinjski, y el Crystal Palace frente al AZ Alkmaar, con el conjunto inglés buscando consolidarse en las posiciones de clasificación.

Horarios de los partidos del jueves 6 de noviembre

Mundial Sub 17

10:30 - Argentina Sub17 vs Túnez Sub17

UEFA Europa League

- Sturm Graz vs Nottingham Forest 14:45 - Niza vs Friburgo

- Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo 14:45 - Estrella Roja Belgrado vs Lille

- FC Midtjylland vs Celtic 14:45 - Utrecht vs FC Porto

- FC Basilea vs FCSB 14:45 - Red Bull Salzburgo vs Go Ahead Eagles

- Malmö FF vs Panathinaikos 17:00 - Stuttgart vs Feyenoord

- Real Betis vs Lyon 17:00 - Rangers vs AS Roma

- Ferencvaros vs Ludogorets 17:00 - Viktoria Plzen vs Fenerbahce

- Bologna vs Brann 17:00 - Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv

- SC Braga vs KRC Genk 17:00 - PAOK vs Young Boys

UEFA Conference League