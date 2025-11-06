Partidos de hoy jueves 6 de noviembre: Argentina Sub 17 ante Túnez y jornada clave en Europa

La jornada del jueves 6 de noviembre presenta una agenda futbolística de primer nivel con tres frentes destacados. La Selección Argentina Sub 17 buscará su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Qatar ante Túnez, en un encuentro que podría acercar a la Albiceleste a la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Diego Placente llega motivado tras el agónico triunfo 3-2 sobre Bélgica en el debut, donde Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel encontraron el camino del gol.
El rival africano representa un desafío complejo para los juveniles argentinos. Túnez viene de una contundente goleada 6-0 ante Fiyi, con actuaciones destacadas de Wassim Slama y Fedi Tayechi, ambos con dobletes en el estreno. Las "Águilas de Cartago" cuentan con jugadores de proyección como Anisse Saidi, la joya formada en las inferiores del Bayern Múnich, quien también aportó su cuota goleadora en el debut mundialista. El duelo será arbitrado por el italiano Andrea Colombo y se disputará en la cancha 5 del complejo Aspire Zone de Doha.
Por el lado europeo, la cuarta jornada de la UEFA Europa League ofrece duelos de calibre con presencia argentina. El partido entre Rangers y AS Roma en Ibrox destaca en el horario de las 17:00, con la particularidad de que el equipo italiano dirigido por Gian Piero Gasperini cuenta con Paulo Dybala en sus filas, aunque el cordobés viene de fallar un penal en la derrota 1-0 ante AC Milan. Los Giallorossi necesitan revertir una racha negativa tras caer en sus últimos dos compromisos europeos, mientras que el Rangers buscará su primer punto en la competición después de tres derrotas consecutivas.
Otro encuentro de interés es el Real Betis ante Lyon en el estadio de La Cartuja. El conjunto andaluz, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, cuenta con el defensor argentino Valentín Gómez, quien se ha consolidado en el esquema del técnico y podría tener participación en el lateral izquierdo o en el eje central. El Betis, subcampeón de la Conference League la temporada pasada, intentará mantener su invicto en la competición ante un Lyon que llega con récord perfecto: tres victorias en tres partidos sin haber recibido goles.
La jornada se completa con la UEFA Conference League, donde destacan encuentros como el Dinamo Kiev ante Zrinjski, y el Crystal Palace frente al AZ Alkmaar, con el conjunto inglés buscando consolidarse en las posiciones de clasificación.
Horarios de los partidos del jueves 6 de noviembre
Mundial Sub 17
- 10:30 - Argentina Sub17 vs Túnez Sub17
UEFA Europa League
- 14:45 - Sturm Graz vs Nottingham Forest
- 14:45 - Niza vs Friburgo
- 14:45 - Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo
- 14:45 - Estrella Roja Belgrado vs Lille
- 14:45 - FC Midtjylland vs Celtic
- 14:45 - Utrecht vs FC Porto
- 14:45 - FC Basilea vs FCSB
- 14:45 - Red Bull Salzburgo vs Go Ahead Eagles
- 14:45 - Malmö FF vs Panathinaikos
- 17:00 - Stuttgart vs Feyenoord
- 17:00 - Real Betis vs Lyon
- 17:00 - Rangers vs AS Roma
- 17:00 - Ferencvaros vs Ludogorets
- 17:00 - Viktoria Plzen vs Fenerbahce
- 17:00 - Bologna vs Brann
- 17:00 - Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
- 17:00 - SC Braga vs KRC Genk
- 17:00 - PAOK vs Young Boys
UEFA Conference League
- 14:45 - Samsunspor vs Hamrun Spartans
- 14:45 - NK Celje vs Legia Varsovia
- 14:45 - Noah vs Sigma Olomouc
- 14:45 - Shakhtar Donetsk vs Breidablik
- 14:45 - KuPS vs Slovan Bratislava
- 14:45 - AEK Larnaca vs Aberdeen
- 14:45 - AEK Atenas vs Shamrock
- 14:45 - Sparta Praga vs Rakow Czestochowa
- 14:45 - Mainz 05 vs Fiorentina
- 17:00 - Rapid Vienna vs CS Universitatea Craiova
- 17:00 - Rayo Vallecano vs Lech Poznan
- 17:00 - Shelbourne vs Drita
- 17:00 - Lincoln Red Imps vs HNK Rijeka
- 17:00 - Dinamo Kiev vs Zrinjski
- 17:00 - KF Shkendija 79 vs Jagiellonia
- 17:00 - FC Lausanne-Sport vs Omonia
- 17:00 - Crystal Palace vs AZ Alkmaar
- 17:00 - BK Häcken vs Estrasburgo