¿No juega con Argentina en noviembre? El faltazo de Messi en el Inter Miami por lesión

El astro enciende alarmas a días de nuevos partidos de la Argentina

Cada movimiento que Lionel Messi haga en el Inter Miami estará en observación bajo millones de miradas. En la semana, se conoció que faltó al último entrenamiento de su equipo y esto encendió varias alarmas, debido a que se trata de una lesión que le impidió moverse con normalidad. Algo que también impacta en la Selección Argentina, que dentro de poco deberá afrontar una gira de partidos amistosos.

Si bien, el conjunto de la MLS no emitió ningún comunicado para expresar que el capitán argentino se encuentra lesionado, los medios norteamericanos señalan que no pudo entrenar a la par de sus compañeros. Esto es producto de un dolor en la zona de espalda que le impide llevar a cabo las tareas que el cuerpo técnico confeccionó de cara al próximo partido.

Un dolor obligó a que Messi no entrene con Inter Miami

De momento, Lionel Messi se encuentra dentro de la nómina que Lionel Scaloni está armando para la ventana FIFA que se habilitará en las dos primeras semanas de noviembre. Una que tendrá a la Argentina jugando un partido amistoso en África y un segundo en un lugar a confirmar, debido a que la AFA está tratando de llegar a un acuerdo para cerrar a un conjunto clasificado al Mundial.

No obstante, la falta de un comunicado permite pensar que puede que haya sido un mal movimiento o un golpe producto de un entrenamiento que por unas horas se manifestó de gran manera, pero que con el paso de las mismas dejará de ser una molestia. Si la ausencia comienza a repetirse va a ser necesario que el cuerpo médico de la Albiceleste se comunique para conocer en detalle que es lo que le sucede al capitán.

Los partidos de Argentina en noviembre

Con el fin de que los equipos lleguen con rodaje y puedan pulir algunos detalles de cara al Mundial 2026, la FIFA estableció una nueva fecha para el comienzo de noviembre. Esto llevará a la Argentina a disputar dos partidos fuera del país y que podrían llegar a ser los últimos, debido a que la Finalissima no se encuentra programada y no hay señales de que haya más amistosos en el futuro cercano.

El primer partido va a ser ante Angola, que no logró clasificarse al certamen internacional, y se disputará en África. De momento, no se tiene conocimiento del día, pero hay chances de que se juegue entre el 10 y 18 de noviembre. Se estima que Lionel Scaloni probará algunos nombres dentro del campo de juego para terminar de pulir a los seleccionados.

Por otro lado, hay chances de que el segundo encuentro se desarrolle en el Estadio Jawaharlal Nehru de la India pero la AFA todavía no confirmó el adversario. Los rumores hablan de que podría ser el seleccionado nacional de Qatar. Tampoco hay que descartar a Estados Unidos, pretendería trasladar los 90 minutos se desarrollen en esta parte del planeta con el fin de aumentar la atención del público.

En tanto que España tiene intenciones serias de que la Finalissima se desarrolle en algún momento de marzo. Algo que Lionel Scaloni rechaza porque una derrota puede afectar de gran manera al estado de ánimo de los jugadores. Otro detalle a resolver es que el conjunto español se niega a jugar el partido en América. Una decisión que rompe con el acuerdo que establece el reparto de las sedes. La primera edición se disputó en el Estadio de Wembley de Inglaterra.