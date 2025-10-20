Escándalo en la Selección Argentina: un campeón del mundo, "amante" de una famosa actriz.

Los integrantes del plantel de la Selección Argentina que ganaron el Mundial de Qatar 2022 han cobrado una gran notoriedad luego de su conquista. Si bien dentro del mundo fútbol la mayoría gozaba ya de gran renombre, el éxito en suelo asiático los llevó a ser objeto de interés para otros públicos, incluyendo el espectáculo: mucho se ha hablado respecto a lo que hacen y lo que no en sus vidas privadas, así como también los eventuales separaciones; casamientos o anuncios de embarazo.

Uno de los casos que más resonaron respecto a lo primero mencionado fue el de Alexis Mac Allister, cuya relación con Camila Mayan acabó poco tiempo después de que llegó la tercera estrella al escudo de La Albiceleste. En los últimos días, trascendió el que podría ser un nuevo caso para la lista: un campeón del mundo que le habría sido infiel a su pareja y la ruptura sería inminente.

El campeón del mundo envuelto en un escándalo de infidelidad

Germán Pezzella, actual futbolista de River y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

La noticia la dio a conocer Pochi de Gossipeame en Puro Show, brindando información, primero, sobre la tercera en discordia: "Se llama Agustina Tedesco, también estaba en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata. Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella, se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar".

"A mí lo que me dicen es que Germán Pezzella efectivamente estaría con Agustina Tedesco", lanzó de forma contundente la panelista, añadiendo: "Desde el entorno me dicen que por qué no lo blanquean, que no se puede tapar el sol con la mano". Cabe recordar que el actual jugador de River, que por una lesión recién podrá volver a las canchas para 2026, está casado hace nueve años con Agustina Bascerano. Ninguna de las partes se pronunció, al menos de momento, respecto a esa información.