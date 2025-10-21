El salario de Rodrigo De Paul en Inter Miami: cuánto gana el volante

Rodrigo De Paul en su llegada al Inter Miami.

La llegada de Rodrigo De Paul al Inter Miami fue uno de los traspasos que más sacudieron el último mercado de pases. Un jugador en plena vigencia que, después de cuatro temporadas en el Atlético Madrid, decidió continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Un país sin la competitividad que ofrecen las principales ligas del fútbol europeo, pero que ha tenido un crecimiento bastanye importante en los últimos años.

Y la posibilidad de jugar al lado de Lionel Messi, además de otros históricos jugadores como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, entre otros. Y en donde tiene como entrenador al exfutbolista de la Selección Argentina, Javier Mascherano. Un lugar en donde "El Motorcito" espera no perder ritmo futbolístico de cara a lo que será el próximo mundial a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

Cuánto gana De Paul en Inter Miami

Rodrigo De Paul gana un salario de 11.7 millones de dólares por temporada.

El mediocampista que firmó es de 4 temporadas en el Inter Miami, hasta julio de 2029.

La llegada de De Paul a Inter Miami

De Paul con Messi y Busquets.

Atlético de Madrid se desprendió se desprendió del futbolista de 31 años por una cifra cercana a los 15 millones de euros en condición de préstamo. Este arreglo se debe a que en este semestre el Inter Miami cuenta con tres jugadores franquicia (el límite que permite la MLS por equipo) que son Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Sin embargo, este último se retira en diciembre, momento en que se oficializará la compra del pase del mediocampista surgido de Racing Club de Avellaneda.

En qué clubes jugó De Paul

Racing Club: Debutó en 2013 y regresó al club en calidad de préstamo en 2016.

Valencia: Llegó a España en 2014 y jugó en el club hasta 2016.

Udinese: Se unió al club italiano en 2016 y se convirtió en una figura clave, que lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, jugando ahí hasta el 2021.

Atlético de Madrid: Fichó por el club madrileño en 2021 y ha jugado para ellos desde entonces.

Inter de Miami: Fue cedido a préstamo al Inter de Miami en 2025.

Los títulos que ganó Rodrigo De Paul

Todos sus campeonatos fueron con la Selección Argentina y son los siguientes: