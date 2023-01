Messi dio detalles de su relación con Riquelme y de lo que hablaron de Van Gaal

Lionel Messi reveló cómo es la amistad que tiene con Juan Román Riquelme y detalló las charlas que tuvieron durante la Copa del Mundo.

Uno de los detalles que más llamó la atención de Lionel Messi durante todo el Mundial fue el momento en el que, frente a Louis Van Gaal, desplegó toda su astucia y su argentinidad. En medio de ese partido, luego de meter un gol y tras las palabras del entrenador neerlandés sacó un "Topo Gigio" por las cosas que dijo. Apenas se escucha el nombre del entrenador, desde ya, aparece Juan Román Riquelme otro de los enemigos de ese técnico.

Lionel Messi contó cuál es su relación con Juan Román Riquelme y, sobre todo, reveló las cosas que el actual vicepresidente de Boca le decía en la previa de los partidos. "Lo del Topo Gigio salió en el momento. Mis compañeros me decían, viste lo que dijo. Viste lo que dijo", sostuvo en charla con Urbana Play, el crack. En ese sentido, vale decir, que la imagen del Diez haciendo esa figura recorrió el mundo y fue uno de los mejores momentos del Mundial, ya que nunca se lo había visto sacado de esa forma.

Con respecto a la relación con Juan Román Riquelme, el Diez indicó: "Siempre nos escribíamos después de los partidos. Me hablaba con él, no sólo en el Mundial sino también durante cada año siempre hablamos con Román". En ese momento, Kuznetsoff le recordó la frase de Riquelme: "El título era 'no molestes al mejor del mundo porque pueden pasar cosas'". Riéndose, Messi respondió: "En este Mundial, nos hablábamos y él había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona, nos comentamos un poco todo eso y ayer o anteayer él dijo eso de mí".

Riquelme humilló a Van Gaal tras el Topo Gigio de Messi: "No tenés chances"

En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90, Román no dudó al recordar ese momento de la Copa que ganó la "Albiceleste". Es que el estratega no sólo ninguneó a Riquelme en su paso por el Barcelona en la temporada 2002-2003, sino que antes del encuentro ante la "Scaloneta" cargó contra la "Pulga". Estos fueron motivos suficientes para que el directivo "Azul y Oro" hable del tema y no se guarde lo que pensaba.

En principio, ante la pregunta de Vignolo sobre qué sintió en ese instante, Riquelme contestó: "Creo que algo había declarado Van Gaal de que en el Mundial pasado (2014) no la había tocado. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol. Con el mejor no te podés enojar porque es peor. No tenés chances de ganarle, es imposible. La declaración de él fue mejor para Argentina. Y porque tiene una ventaja. Messi se enoja pero no pega una patada, se enoja jugando a la pelota".