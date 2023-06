Messi a Estados Unidos: el detrás de escena de un club que tiene menos de cinco años de vida

La decisión de Lionel Messi muestra una realidad del fútbol actual y encontró, en Estados Unidos, un bálsamo para su tranquilidad después de haber ganado todo.

Hace casi cinco años, a través de un video en redes sociales, Lionel Messi miró a la cámara y felicitó a David Beckham por el arranque del Inter de Miami. El club que queda en el sureste de Estados Unidos, en menos de un lustro, pasó de no existir a convertirse en el empleador de uno de los dos mejores jugadores de la historia mundial. Sin embargo, es una situación a la que el fútbol de ese país está acostumbrado aunque a la mayoría de los futboleros les parece extraño.

La decisión de Lionel Messi muestra una realidad del fútbol actual. Después de haber jugado más de diez años en un club centenario, Messi se fue a un club que no era uno de los grandes de Europa: el Paris Saint Germain. Un grande que encontró su poderío a base de los petrodólares qataríes. Allí no hizo pie, no encontró su lugar en el mundo y tuvo que irse. Si bien su mejor versión futbolística quedó para la Selección Argentina, a nivel clubes quedó un gusto semiamargo. Se fue, como uno más, del conjunto francés y recayó en un club que tiene menos de un lustro de historia: un club nuevo. Un club que, cuando nació en 2018, veía como Messi ya había conseguido cuatro Champions League y cinco balones de oro.

El equipo que no existía hace seis años se construyó en base a las franquicias de la Major League Soccer, una nueva búsqueda para traer al mejor de todos. Ya lo había hecho cuando Pelé lo era allá por 1977. El Cosmos de Nueva York se hizo con los servicios del crack brasileño y, luego, de Franz Beckenbauer. Siempre con un fuerte impulso detrás. El Cosmos de Nueva York duró, tan solo, trece años. Ahora Messi parece haber llegado a la misma situación y lo hace bajo el ingreso de un contrato millonario que tiene detrás a múltiples empresas y organizaciones.

El medio estadounidense The Athletic publicó que detrás de la incorporación de Lionel Messi existirían varias empresas que apoyan esto. Una de ellas la asociación que busca la MLS -junto con el comité que organiza el Mundial 2026 y la Copa América 2024-, la empresa Apple -que tiene una serie de Lionel en Apple Tv- y también allí aparece Adidas, uno de los patrocinadores más antiguos de la Liga. A todo esto, por otro lado, se le suma los beneplácitos que entregó la Major League Soccer para "correr" algunos límites que tienen que ver con el fair play financiero.

En este punto, ahora, el Inter de Miami sumó una nueva idea para revitalizarlo y contentarlo. La búsqueda es acompañarlo con futbolistas y técnicos para que el proyecto avance: Gerardo Martino podría ser el próximo entrenador, también podría llegar Luis Suárez y, quizás, algún otro ex compañero del Barcelona. Sin embargo, lo más importante -para los hinchas argentinos- es que juegue donde juegue, le entregue a la Selección Argentina un último capítulo.