Los hinchas del Lyon apoyaron a Tagliafico y atacaron al dueño del club con un golpe a las SAD: "Guerrero"

El sorpresivo gesto a Nicolás Tagliafico en Francia: "Un guerrero"

Nicolás Tagliafico recibió un "regalo" inesperado por parte de los hinchas del Olympique de Lyon de Francia en pleno partido por la UEFA Europa League que también fue un palazo dirigido a John Textor, dueño del club. El conjunto galo enfrentó al Steaua de Bucarest por los octavos de final del torneo continental luego de ganar 3 a 1 en la ida en condición de visitante y en la vuelta también arrasó con el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en el banco de suplentes. Más allá de esto, los fanáticos no se olvidaron de él en las tribunas.

Lo cierto es que en junio del 2025 vence el contrato del lateral surgido de Banfield y los simpatizantes franceses quieren que se quede en la institución. Todavía no hubo arreglo con la dirigencia y se espera que se resuelva lo antes posible. Cabe destacar que actualmente funciona como una Sociedad Anónima Deportiva y atraviesa una fuerte crisis económica por la que está al borde descender a la segunda división. Más allá de que el equipo del también dueño del Botafogo de Brasil necesita vender para abonar una importante deuda, lo cierto es que no sería raro que uno de los que no siga sea el exhombre de Independiente una vez que culmine su vínculo.

"Tagliafico, un guerrero que queremos que siga en el club", reza la bandera que desplegaron los hinchas del Lyon para el futbolista de la Selección Argentina en el estadio donde son locales. De esta manera, dejaron en claro su postura con respecto al defensor del que todavía no hay certezas sobre lo que sucederá en el futuro. Más allá de las especulaciones surgidas en algún momento, lo cierto es que cumplirá su contrato y posteriormente se conocerá dónde seguirá su carrera.

En cuanto a la Ligue 1, su equipo ocupa el sexto lugar de la tabla debajo del Lille, que hoy sería el último clasificado a la Conference League. La próxima jornada serán locales contra el Le Havre para tratar de subir en las posiciones en las últimas nueve jornadas del campeonato. En cuanto a la Europa League, se verán las caras con el triunfador de Manchester United vs. Real Sociedad.

La bandera de los hinchas del Lyon para Nicolás Tagliafico

Los números de Nicolás Tagliafico con la camiseta del Olympique de Lyon

Partidos jugados : 92.

: 92. Goles : 8.

: 8. Asistencias: 8.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Brasil: hora, TV en vivo y streaming online

Los dirigidos por Scaloni tendrán acción el próximo martes 25 de marzo de 2025, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Más Monumental de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 21 horas de nuestro país. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe (abierto) y TyC Sports (cable), en tanto que el streaming irá por las cuentas de Telefe, DGO, TyC Sports Play, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

¿Qué necesita la Selección Argentina para clasificar al Mundial 2026?

A diferencia de Qatar 2022, el Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, tendrá un total de 48 equipos, 16 más que en el formato que se disputó hasta la pasada Copa del Mundo. En este contexto, la cantidad de cupos por confederación aumentaron, por lo que las Eliminatorias Sudamericanas ahora tendrán seis clasificados directos más uno que irá a repechaje.

Actualmente, la Selección Argentina lidera la tabla con 25 puntos, mientras que el sexto es Paraguay con 17, lo que significa que hay una diferencia de ocho puntos entre ambos seleccionados. Puesto que quedan 18 unidades por jugarse, el equipo de Scaloni tiene que ganar los dos partidos para tener chances de clasificarse al Mundial en marzo, para lo que necesitará que la “Albirroja” no sume más que dos puntos en sus encuentros con Chile y Colombia.