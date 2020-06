Mauricio Macri fue un presidente que lejos estuvo de pensar en el pueblo argentino. Sin embargo, siguió muy de cerca lo que ocurría en un ámbito que conocía y muy bien: el fútbol nacional. De hecho, en las últimas horas, se conocieron los aprietes del ex titular del Poder Ejecutivo a la AFA. ¿Qué fue lo que pidió? Que contraten a Jorge Sampaoli, entrenador que llegó a la Selección en 2017 y que un año después debió marcharse por la puerta de atrás.

Fue Armando Pérez, quien estuvo al frente de la diluida Comisión Normalizadora, el que confesó que fue Macri el que impuso que Sampaoli se ponga al frente del combinado 'albiceleste'. "Un día me citó Mauricio Macri, cuando era presidente, y me dijo que teníamos que contratar a Sampaoli. Le dije que costaba seis millones y que AFA tenía deudas", enfatizó el entrevistado, en diálogo con Trend Topic.

A su vez, el dirigente que también condujo los hilos de Belgrano de Córdoba agregó sobre Claudio Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Tapia es un tipo muy inteligente. Creo que fue el más inteligente de todos. Maneja las cosas. ¿Quién de los dirigentes dijo algo por el técnico de la Selección? Al entrenador que nombramos nosotros lo mataron. Incluso en la interna de la AFA. Ahora nadie dice nada. Tapia no come vidrio. Nadie come vidrio. Son todos los mismos".

El pedido de Macri salió mal: Jorge Sampaoli llegó a la Selección Argentina y logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 en un final de Eliminatorias realmente infartante. Luego, en la Copa del Mundo, su equipo exhibió un paupérrimo rendimiento y se volvió en octavos de final: allí, cayó frente a Francia (quien se quedaría con el título) por 4 a 3.