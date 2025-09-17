Lionel Messi volvió a ser figura: gol y asistencia para el Inter Miami vs Seattle Sounders

Con un Lionel Messi increíble, el Inter Miami volvió a demostrar que es uno de los mejores equipos de Estados Unidos. Y se impuso 3-1 ante Seattle Sounders en la Major League Soccer. El partido, entre otras cosas, demostró que el conjunto que dirige Javier Mascherano tiene a un Messi imparable.

El partido se disputó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Miami, donde el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano no dejó espacio para dudas y sumó tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por la clasificación final.

Desde el inicio, Lionel Messi fue la gran figura del encuentro. A los 11 minutos, el rosarino tomó el balón en el mediocampo y habilitó con un pase preciso a Jordi Alba, quien definió sin titubear para abrir el marcador y poner el 1-0 para el conjunto rosado. Cuando la primera parte estaba por concluir, el ex lateral del Barcelona retribuyó la asistencia con un pase magistral al área, y Messi, casi cayéndose, logró puntear la pelota con la zurda para anotar el 2-0 y desatar la euforia en el estadio.

En el complemento, el ritmo del partido bajó un poco, pero Inter Miami aún tenía más por ofrecer. Rodrigo De Paul tomó protagonismo y envió un centro perfecto que encontró a Ian Fray, quien con un cabezazo potente selló el 3-0 para su equipo. Sobre el final, Seattle Sounders logró descontar gracias a Obed Vargas, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El marcador final fue 3-1 a favor de Inter Miami, que recuperó confianza y puntos clave en casa.

Con esta victoria, el conjunto que viste de rosado se posiciona en el quinto lugar de la tabla con 49 unidades, manteniéndose firme en la zona de clasificación para la etapa final de la MLS.