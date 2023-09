Lionel Messi le dijo a Migue Granados si jugará el Mundial 2026: "Pasaron los años"

Lionel Messi rompió el silencio y habló de la chance de jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en diálogo con Migue Granados en el canal de YouTube, Olga.

Lionel Messi habló de su posible participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en la entrevista con Migue Granados para el canal de streaming Olga, donde dejó un mensaje con el que sorprendió a todos. Claro que en principio tendrá la Copa América por delante, en 2024, y dos años después se disputará la cita mundialista y su presencia es una verdadera incógnita. Por este motivo, la "Pulga" despejó todo tipo de dudas en plena nota y no se guardó nada.

"La pasamos muy bien acá en la Copa América, el ambiente es muy lindo... Después de ese torneo se verá, pasaron los años, voy a ver cómo me voy sintiendo, la liga (por la MLS) también tiene otro ritmo. Después veré cómo me voy sintiendo, faltan tres años todavía", aseguró el diez de la Selección Argentina y recordó aquel certamen que disputó en 2016 con la "Albiceleste" que se desarrolló en suelo estadounidense. Claro que, lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la próxima Copa del Mundo.

"No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en llegar bien a la Copa América que se juega acá", lanzó Messi sobre su participación en dicho campeonato. Además, el rosarino habló sobre su futuro luego del fútbol: "No pensé qué voy a hacer después del retiro, no quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago, di un paso importante por el hecho de dejar Europa y venir acá. Lo que más disfruto es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, si bien tengo responsabilidades y objetivos no deja de ser algo que disfruto haciéndolo. ¿Pero qué voy a hacer? No sé. Me gusta algo relacionado con el fútbol, con los chicos, enseñar, ser director deportivo quizá también... No sé".

Por último, Leo habló de cómo conoció a su compañera de vida cuando daba sus primeros pasos en la "Lepra": "Me quedaron pocos amigos de Argentina porque me fui muy chico. La comunicación es complicada porque antes tenías que poner monedas y pasaba rápido. O era por carta... No era como es ahora. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela. Cuando empecé a jugar en Newell's con 6 años éramos compañeros y ahí nos conocimos con ella. Por años no nos comunicábamos, nada, porque era jodido. Con 16 o 17 años nos volvimos a hablar".

Oliver Kahn defendió a la Selección Argentina y Messi por las críticas de Van Gaal

La Selección Argentina está enfocada en las Eliminatorias 2026, sin embargo las controversias del Mundial de Qatar 2022 siguen latentes. Oliver Kahn, exarquero y leyenda de Alemania, dejó bien en claro su opinión del ataque que había realizado Louis Van Gaal hacia el equipo argentino y Lionel Messi.

Hace dos semanas, el extrenador de Países Bajos demostró públicamente que, quedar eliminado en cuartos de final de Qatar, es una herida que no puede curar. "Cuando observas cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, había declarado el DT de 72 y Kahn tomó sus palabras para defender a la Selección Argentina.