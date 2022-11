Lionel Messi durísimo con el periodismo que lo maltrató: "Boludeces"

El mejor jugador argentino apuntó contra el periodismo que lo criticó durante el Mundial de Alemania 2006. Allí lanzó que "empezaron a decir boludeces" cuando el no jugó el partido frente a la Selección local.

En sus habituales entrevistas, Lionel Messi no suele ser un bombardero entregando títulos o con frases rimbombantes. En este caso, el mejor jugador del fútbol mundial lanzó una fuerte acusación contra el periodismo que lo maltrató durante diversos torneos y en competencia cuando jugaba para la Selección Argentina. "Empezaron a decir boludeces", tiró en la entrevista que brindó en el marco del documental "Sean Eternos" que se estrenó por Netflix.

El mejor jugador del mundo contó en el documental lo que le tocó vivir durante la Copa del Mundo de Alemania en 2006 cuando no entró ni siquiera un minuto en el partido de los cuartos de final contra el seleccionado local y en el que el conjunto que, en ese momento, dirigía José Néstor Pekerman quedó eliminado. En aquel entonces, el entrenador eligió poner a Julio Cruz y el jugador quedó en el banco de suplentes. En ese momento desde el periodismo se lo apuntó a Messi como un futbolista que "no le importaba" lo que ocurría con el equipo.

"Fue un momento de mierda. La gente empezó a decir boludeces, no sé. Que no le daba bola, que me sacaba los botines porque quería que la Selección pierda. Muchas boludeces", lanzó muy enojado en una de las primeras escenas del documental "Sean Eternos" de Netflix. En este sentido, también reveló que le ocurrió cuando se fue del equipo tras perder tres finales. "Al principio no quise venir, pero después lo miré de afuera y lo vi y pensé muchas cosas" dijo y luego agregó: "No puedo no jugar más con la Selección. No puedo abandonar, yo quería estar con ellos".

Lionel Scaloni, sobre los jugadores lesionados a días de Qatar 2022: "Aptos"

El Mundial de Qatar ya se vive en todos los protagonistas con cada vez más intensidad y, a falta de 18 días para su inicio, Lionel Scaloni regresó al país antes de entregar la lista definitiva de la Selección Argentina y no esquivó el tema principal: el entrenador reconoció qué pasará con aquellos jugadores que no logren recuperarse de las lesiones al momento de viajar al país asiático.

El caso que más incertidumbre genera es el de Lo Celso, ya que los primeros de los exámenes no fueron cómo se esperaba tras la lesión el pasado fin de semana en Villerreal de España. Según trascendió, el exvolante de Rosario Central volverá a repetir los estudios el jueves para determinar si llegará a Qatar 2022. Sobre lo que significa "Gio" para el equipo, Scaloni comentó: "Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón. Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato con un mes de octubre de locura, con partidos cada tres días, y después darte a los jugadores a tres días antes de empezar un Mundial".

