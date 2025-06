Lionel Messi analiza dejar Inter Miami antes del Mundial 2026: "En otro lado"

Lionel Messi analiza seriamente irse de Inter Miami antes del Mundial 2026.

Lionel Messi analiza seriamente, por primera vez, irse de Inter Miami de Estados Unidos. El capitán de la Selección Argentina padeció la goleada por 4-0 de PSG en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, el conjunto de Javier Mascherano quedó eliminado y su futuro profesional transita por una incertidumbre absoluta. De hecho, podría ponerle un punto final a su estadía en Norteamérica cuando termine su contrato en diciembre próximo.

De acuerdo con la información del periodista deportivo Esteban Edul en ESPN F12, el programa de televisión conducido por Mariano Closs, el delantero rosarino de 38 años se plantea abandonar el torneo estadounidense en busca de "una liga más competitiva". "Alguien cercano a él y a su familia me dijo que él tiene pensado jugar en otro lado los seis meses previos al Mundial (de Selecciones en 2026)", reveló el mencionado cronista de la "Albiceleste".

Messi puede irse de Inter Miami antes del Mundial 2026: "Un lugar más competitivo"

Esteban Edul destacó también que "él antes tenía acordado su contrato para la continuidad y hoy eso se frenó. Hay mucho tiempo como para que se resuelva, pero esa es una pequeña alarma que se prende para lo que puede llegar a ser su futuro...". Al mismo tiempo, señaló acerca del astro rosarino que "los últimos seis meses previos al Mundial los quiere jugar en un lugar más competitivo".

Por su parte, desde Norteamérica en plena cobertura del Mundial de Clubes, Closs opinó que "si es en otro lado competitivo, bienvenido sea, es decir que tiene que salir de Estados Unidos...". En tanto, Edul consideró: "A mí se me ocurren Newell´s y Barcelona porque no me lo imagino viviendo en otro lado". Inmediatamente, su colega Renato Della Paolera indicó que "entonces no serían Arabia Saudita o la MLS", a lo que Martín Costa agregó que "si hace eso es porque tiene la decisión de jugar el Mundial". "Sí, la decisión esa ya está", concluyó Edul sobre el horizonte de "La Pulga" en la etapa final de su impresionante trayectoria en el fútbol.

Los números de Messi en Inter Miami