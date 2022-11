Las variantes que maneja Lionel Scaloni para reemplazar a Giovani Lo Celso

Ante la confirmación de que Giovani Lo Celso se perderá el Mundial de Qatar 2022 por la lesión sufrida en el isquiotibial de su pierna derecha, hay algunos jugadores que suenan fuerte para ocupar su lugar en el campo de juego para la Selección Argentina.

Giovani Lo Celso se perderá el Mundial de Qatar 2022 por la lesión sufrida en el Villarreal y que le cortó la ilusión. Hay varios candidatos para ocupar su lugar en la lista que presentará Lionel Scaloni el próximo lunes 14 de noviembre. El DT tendrá que tomar una decisión para incluir a un futbolista en la nómina y también en el once titular que compartirá cancha con Lionel Messi. En este caso, no será un jugador que no formó parte del ciclo, sino que saldrá de los habituales integrantes de la "Albiceleste".

Será la segunda Copa del Mundo en la que no participará Lo Celso ya que tampoco tuvo minutos en Rusia 2018. Jorge Sampaoli lo convocó como una de las figuras del momento pero nunca lo utilizó en el campo de juego y el joven, que en ese momento brillaba en el PSG, no tuvo el lugar que merecía. En este caso, al técnico de la "Scaloneta" no le quedará otra opción que elegir a otro mediocampista para que lo reemplace.

Los principales indicados para ocupar el lugar de Giovani Lo Celso en la Selección son Exequiel Palacios, Alejandro "Papu" Gómez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Por posición, los cuatro tienen distintas condiciones con las que se adaptarían al estilo de juego de Scaloni pero todo dependerá de lo que defina el estratega a la hora de enfrentar a los rivales. En este sentido, Palacios, Mac Allister y Fernández tiene un estilo similar a cómo juega el exfutbolista de Rosario Central. Pase corto, despliegue y, sobre todo, buen pase hacia los costados. En el caso del futbolista del Sevilla es mucho más directo y encara mucho más, aunque, en realidad es más vertical que el resto de sus compañeros.

Quien también se perfila para ser titular, aunque no jugaría en la posición de Gio, es Paulo Dybala. Igualmente, la presencia del atacante de la Juventus en el certamen no está confirmada por la dolencia sufrida semanas atrás y todavía está en duda. El propio entrenador aseguró que priorizará la salud de sus futbolistas para que estén al 100% a nivel físico.

La otra duda ahora radica en si Juan Foutyh o Ángel Correa pueden estar en las listas. Si bien son dos futbolistas que juegan en dos posiciones de la cancha completamente diferentes, la razón por la que Lionel Scaloni todavía no se decidió pasa por la posibilidad de que Cristian Romero, uno de sus jugadores claves y defensor central, llegue a la Selección con algún golpe o con alguna situación incómoda con respecto a lo físico.

Con respecto a los que viajaron rumbo al país donde se desarrollará el torneo, junto al DT estuvieron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Walter Samuel, Fabian "Ratón" Ayala, Pablo Aimar, Matías Manna, el preparador física Claudio Martin, Martín Tocalli y el entrenador de arqueros Damián Albil. El dato más curioso es que solo viajaron dos futbolistas en el avión: Franco Armani, el arquero de River, y el juvenil Federico Gomes Gerth, también arquero, pero que con una corta edad solo será sparring del equipo, el único sparring que viaja.