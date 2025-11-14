Las gastadas de México tras eliminar a la Selección Argentina Sub 17: "Respeten los rangos"

Las cargadas de México a la Selección Argentina Sub 17 luego de eliminarla del Mundial de Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 perdió cayó 5-4 por penales ante México, tras igualar 2-2 en los 90 minutos, quedó afuera de los 16avos de final del Mundial de Qatar y los hinchas rivales no demoraron en realizar picantes gastadas. A través de las redes sociales, desde medios de comunicación hasta youtubers, los mexicanos se desquitaron con comentarios por anteriores eliminaciones que sufrieron ante la "Albiceleste".

El conjunto dirigido por Diego Placente había comenzado manejando la primera parte y se puso en ventaja gracias a un golazo de Ramiro Tulián, delantero de Belgrano de Córdoba. Sin embargo, en la segunda etapa, el "Tri" primero lo dio vuelta rápidamente con tantos de Luis Gamboa y Argentina lo igualó gracias al defensor Fernando Closter. Finalmente, los aztecas se llevaron el cruce por la vía de los penales y la felicidad fue toda mexicana.

Con este triunfo, México volvió a marcar una clara ventaja sobre los argentinos en la Sub 17, ya que es la tercera vez que lo derrota en un Mundial contra una sola caída, muy distinto a lo que sucede en la Sub 20 y en la Mayor, categorías en la que la "Albiceleste" tiene una amplia supremacía en el historial.

Las gastadas de México a la Selección Argentina en redes sociales