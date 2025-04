La tristeza de Alejandro Garnacho por otra caída de Manchester United: "Los necesitamos"

La desazón de Garnacho tras la goleada sufrida por Manchester United vs. Newcastle.

Alejandro Garnacho demostró su profunda tristeza por otra derrota de Manchester United en la Premier League. El delantero de la Selección Argentina, de 20 años, hizo el gol del 1-1 parcial frente a Newcastle como visitante, aunque no sirvió para nada porque el equipo dirigido por Ruben Amorim sucumbió por 4-1 en la fecha 32.

Ante este presente paupérrimo, ya que los "Diablos Rojos" marchan 14° en la tabla de posiciones, el joven nacido en Madrid dejó en claro que no la pasa bien. Ya fuera de todas las competencias internacionales para la próxima temporada, el gigante británico se aferra a la Europa League. Es que igualó 2-2 en la ida contra Lyon en Francia, en los cuartos de final, y ahora irá por el título en dicho torneo para poder entrar a la siguiente Liga de Campeones de Europa.

Dolor de Garnacho por la durísima derrota de Manchester United: "No es suficiente"

El extremo juvenil de la Selección Argentina publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram (@garnacho7), para comunicarles a sus casi doce millones de seguidores que se siente muy apenado por el presente de semejante coloso inglés. Con una foto propia con la ropa del equipo, aplaudiendo y mirando a la tribuna, escribió en inglés con letras blancas: "It´s not enough. We know you all expect better from us, we´ll learn. We need you all at Old Trafford on Thursday. It´s a big day for all of us (No es suficiente. Sabemos que ustedes esperan todo lo mejor de nosotros, aprenderemos. Necesitamos de todos ustedes en Old Trafford el jueves (para la revancha ante Lyon). Es un gran día para todos nosotros)".

Las estadísticas de Garnacho en Manchester United

Partidos oficiales jugados : 135.

: 135. Goles : 25.

: 25. Asistencias : 20.

: 20. Títulos: Copa de la Liga Inglesa 2022/2023 y FA Cup 2023/2024.

Garnacho tomó una decisión llamativa que afecta a Manchester United

El jugador de la Selección Argentina, que estuvo cerca de marcharse al Napoli, tomó una sorpresiva decisión personal y en Manchester United causó preocupación. Según información del portal británico The Sun, Garnacho puso en venta su casa de Bowdon, situada en el barrio Gran Manchester, que compró en abril pasado por por 4,4 millones de euros y que fue valuada en unos 4,45 millones de la moneda europea.

Dicho portal indicó, además, que la venta de la residencia, en la que vive junto a su pareja, Eva, y su hijo Enzo, se está llevando adelante de forma discreta y sin grandes anuncios, ya que se publicó solo una foto y casi de forma exclusiva, por la grandilocuencia del establecimiento. La acción de poner en venta su casa llamó la atención en Manchester, por la sospecha de que el delantero argentino tendría en mente marcharse de los "Red Devils" en un futuro cercano. Incluso, ante la chance de que se reflote la negociación con el equipo napolitano y se efectúe una transferencia.