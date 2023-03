La sorprendente reacción de Garnacho tras ser convocado por Scaloni para la Selección

Alejandro Garnacho reaccionó en las redes sociales ante la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección ante Panamá y Curazao.

Alejandro Garnacho reaccionó ante la convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección para los partidos amistosos ante Panamá (23/03) y Curazao (28/03). El crack que la rompe en el Manchester United todavía no debutó con la camiseta de la "Albiceleste" (Mayor) y todo indica que será el momento para su presentación. Si esto finalmente se concreta, será un gran paso para que no represente a otro Seleccionado que no sea el argentino.

El atacante de 18 años utilizó nuevamente sus redes sociales para mostrarse contento por estar en la nómina que comparte con los 26 futbolistas que se consagraron en el Mundial de Qatar 2022 el pasado 18 de diciembre. Como es habitual, sus historias de Instagram llaman por demás la atención y esta vez no fue la excepción. Si bien no se expresó con palabras, sí utilizó emojis que dejaron en claro su pasión por los colores.

El delantero de los "Diablos Rojos" compartió en la mencionada plataforma la lista de convocados en la que aparece su nombre y agregó tres emoticones emotivos. Uno de ellos es una cara con lágrimas y dos corazones (uno celeste y el otro blanco). De esta manera, Garnacho demostró la emoción y la ansiedad por que lleguen estos dos compromisos en los que la "Scaloneta" dirá presente tanto en el Monumental como en Santiago del Estero.

El próximo partido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni como local será el jueves 23 de marzo de 2023 frente a Panamá en cancha de River Plate, con horario todavía a definir. Posteriormente, la delegación argentina viajará hacia la mencionada provincia para el duelo con Curazao del martes 28 de marzo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La historia publicada por Alejandro Garnacho en su Instagram

Quién es Alejandro Garnacho, uno de los convocados de Lionel Scaloni

Alejandro Garnacho la rompió en la sub 20, ya conoce a Scaloni y a la mayoría de los jugadores y pide pista para empezar a tener rodaje en la Mayor. Tiene 18 años y es nacido en Madrid, España, aunque su familia materna es argentina y por eso cuenta con la doble nacionalidad. Entre Javier Mascherano, ex DT de la sub 20, y el equipo de scouting de "La Albiceleste" lo rescataron desde el United y le dieron la posibilidad de vestir los colores del seleccionado argentino, aunque según el propio Scaloni "él mismo elegirá para qué Selección jugará más adelante". "No queremos llenarlo de presión ya desde ahora", admitió.

Habilidoso, rápido y picante extremo por cualquier banda, es talento puro: gambeta, desequilibrio permanente, buena pegada y gol. Si bien demostró su enojo en las redes sociales por no haber sido convocado a Qatar 2022 tras las bajas a último momento de Joaquín Correa y Nicolás González, desde el cuerpo técnico no le guardan rencores y lo mantienen en la mira. En una entrevista con TyC Sports, "Masche" opinó que "obviamente, Alejandro es un buen jugador, es un gran jugador". Además, resaltó que "tiene muchísimo potencial para seguir creciendo" y concluyó con mucha cautela: "Pero bueno, está claro que al jugar en el club en el que juega y, sobre todo, la importancia que le da su club de cara al futuro, dependerá de él para lo que está".

La lista completa de convocados para los amistosos ante Panamá y Curazao

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Máximo Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Alvarez (Manchester City), Angel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Roma), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro "Papu" Gómez (Sevilla).