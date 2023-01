Los "Europibes", el futuro de la Selección que crece fuera de Argentina

Los "Europibes", el gran futuro de la Selección Argentina. Conocé a los jóvenes que nacieron en Europa pero tienen descendencia albiceleste y podrían vestir esta camiseta. Desde Garnacho hasta los menos conocidos.

La Selección Argentina quedó en la historia gracias al título en el Mundial de Qatar 2022, aunque ya piensa en el futuro también de la mano de Lionel Scaloni. Más allá de los jóvenes talentosos que fueron surgiendo en los diferentes clubes de este país y que seguirán siendo la base del equipo, también existe una camada de Europibes" que ilusionan de cara a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una "generación corralito" de hijos de padres que decidieron irse de Argentina en plena crisis de 2001.

Se trata de las posibles "joyas" nacidas en Europa, pero con descendencia albiceleste, que podrían defender la camiseta de "La Scaloneta" a corto o a mediano plazo. Si el entrenador los convoca, ellos están de acuerdo y se resuelven todos los trámites administrativos necesarios, ellos podrán formar parte de la Mayor de cara a lo que se avecina: los amistosos, las Eliminatorias sudamericanas, la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Quién son los "Europibes" que ilusionan a la Selección Argentina

Alejandro Garnacho - Manchester United de Inglaterra

Es el caso más conocido porque ya sumó varios partidos en la Primera División de "Los Diablos Rojos". La rompió en la sub 20, ya conoce a Scaloni y a la mayoría de los jugadores y pide pista para empezar a tener rodaje en la Mayor. Tiene 18 años y es nacido en Madrid, España, aunque su familia materna es argentina y por eso cuenta con la doble nacionalidad. Entre Javier Mascherano, DT de la sub 20, y el equipo de scouting de "La Albiceleste" lo rescataron desde el United y le dieron la posibilidad de vestir los colores del seleccionado argentino, aunque según el propio Scaloni "él mismo elegirá para qué Selección jugará más adelante". "No queremos llenarlo de presión ya desde ahora", admitió.

Habilidoso, rápido y picante extremo por cualquier banda, es talento puro: gambeta, desequilibrio permanente, buena pegada y gol. Si bien demostró su enojo en las redes sociales por no haber sido convocado a Qatar 2022 tras las bajas a último momento de Joaquín Correa y Nicolás González, desde el cuerpo técnico no le guardan renconres y lo mantienen en la mira. En una entrevista con TyC Sports, "Masche" opinó que "obviamente, Alejandro es un buen jugador, es un gran jugador". Además, resaltó que "tiene muchísimo potencial para seguir creciendo" y concluyó con mucha cautela: "Pero bueno, está claro que al jugar en el club en el que juega y, sobre todo, la importancia que le da su club de cara al futuro, dependerá de él para lo que está".

Garnacho ya conoce a Lionel Messi...

Matías Soulé - Juventus de Italia

Marplatense de 19 años, surgió en Vélez pero antes de los 18 se marchó a "La Vecchia Signora" por la Patria Potestad. Nacionalizado italiano, desde su círculo íntimo insinuaron que su deseo es vestir la albiceleste. Es un extremo zurdo recostado sobre la derecha que suele desequilibrar por la gambeta y la visión de juego, más que por su velocidad. Las asistencias y los remates desde afuera del área son su sello. Ya es parte estable del plantel profesional del elenco "Bianconero".

Hincha de Independiente gracias a su papá Néstor, reveló en una entrevista con el diario deportivo As de España: “Me han llamado para convocarme acá a la sub 19 italiana, pero yo estoy esperando a la Argentina”. Matías, quien para muchos "es el mejor de los Europibes", pasó de Argentinos del Sud a Kimberley, de allí a Vélez y después a "La Juve". Ya jugó en la sub 16 y sub 17 albicelestes y algunos lo definen como "el nuevo Di María". Se tranformó en el sexto futbolista argentino más joven de la historia en debutar en la Champions League.

Luka Romero - Lazio de Italia

Mexicano de nacimiento, tiene apenas 18 años pero rápidamente viajó a España para hacer las divisiones inferiores en Mallorca, donde debutó en la Primera con apenas 15 años y estableció un récord histórico en LaLiga como el más joven en estrenarse en ese torneo. A mediados de 2021, con 16 de edad, fue transferido al conjunto romano, donde ya acumuló varios partidos. Sus características son similares a las de Soulé: un extremo zurdo que juega sobre la derecha, a pura gambeta y desequilibrio. Su padre es el exfutbolista argentino Diego Romero.

Vicente Moreno, el DT de Mallorca que se la jugó por él a tan corta edad, admitió entre risas sobre aquella jornada histórica: "Más que decirle cosas a nivel táctico, intenté tranquilizarlo... Le puse la mano en el pecho y puedo decir que el corazón le iba a 2000 revoluciones". "Ha sido un momento inolvidable", posteó el jugador en su cuenta de Twitter tras alcanzar el récord. "Gracias a todo el cuerpo técnico y al Mallorca por haberme dado esta oportunidad. Nunca olvidaré este día", completó.

Luka Romero, otra de las perlas del futuro de la Selección Argentina.

Luka ya participó con la sub 15 albiceleste y es uno de los apuntados por el cuerpo técnico nacional. El joven llegó al club español en 2015 luego de haber participado en un reality show de fútbol para niños de 10 y 11 años que montó IB3, el canal de televisión autonómico de las Islas Baleares. En total se hicieron cuatro castings: dos en Mallorca, uno en Menorca y otro en Ibiza, que nucleaba a los que vivían en Formentera. Cada prueba se realizó en una cancha profesional dividida en ocho cuadrantes con diversos ejercicios y al final se enfrentaban dos equipos.

"A Luka lo vi en Ibiza. Me llamó la atención cómo entendía el fútbol, cómo miraba y levantaba la cabeza", le dijo Siviero a La Nación en un bar del barrio Santa Catalina, frente a la Plaza Progreso, en Palma. "Entonces lo llamé a Carlos Sureda, en ese momento coordinador del fútbol base del Mallorca y le dije: ´Carlos, vimos a un pibe que es una cosa impresionante. Informate porque es un crack, mirá que ya se probó en Barcelona´", agregó. Y completó: "Al tiempo me llama Carlos y me dice ´venite al club mañana, Romero viene a hacer la prueba´. Fui con Miguel Ángel Nadal y Gabriel Vidal, dos exjugadores del club, pero estaba todo dicho... Luka estaba por encima del resto. Yo pasé el dato y Mallorca se movió rápido".

Nicolás Paz - Real Madrid

Otro joven nacido en España, en este caso en Tenerife. Hijo del exjugador mundialista albiceleste Pablo "Pescadito" Paz, tiene ambas nacionalidades con 18 años y él mismo decidirá qué camiseta usará más adelante. Es mediocampista central y tiene una estatura poco frecuente para alguien en ese puesto: mide 1.86 m. Ya debutó con la Primera del "Merengue" en un amistoso. Se caracteriza por la buena visión, el panorama, el correcto pase y la lectura del juego, aunque no es rápido. "Está siempre bien ubicado y es muy inteligente, se parece a Sergio Busquets", comentaron desde la capital española.

No obstante, en los videos que trascendieron en las redes se puede observar que, por ser zurdo, se asemeja un poco más a Fernando Redondo. Tiene muchísima técnica, ejecuta pases para romper líneas y hasta suele pisar el área rival. Llegó al "Merengue" en 2016, cuando se incorporó al Infantil B como una de las mayores promesas. Aunque desde la capital ibérica pretenden que represente a "La Roja" mayor a futuro, en marzo de 2022 Scaloni lo convocó para que conociera el predio de Ezeiza y el ambiente albiceleste y el joven no dudó. El llamado para él, al igual que el resto de los juveniles, se realizó pensando en la sub 20 que conduce Mascherano, en el marco de un proyecto que lleva a cabo el Departamento de Socuting que la AFA tiene en el Viejo Continente.

Valentín Carboni - Inter de Italia

Oriundo de Buenos Aires, su papá es el exjugador argentino Ezequiel "Kelly" Carboni. Con 17 años, es zurdo y juega de volante central pese a su gran altura (1.85 m.). Todavía no se estrenó en la Primera del equipo de Milán, pero ya brilla en la sub 19. Parecido a Paz, es ideal para construir el juego por su gran primer pase y su ubicación en la cancha. Una de las "perlas" con las que se ilusiona el Seleccionado absoluto a futuro.

“Enganche alto, habilidoso y con una técnica impecable, tiene olfato de gol, y es especialmente peligroso en el juego aéreo”, lo describió el diario británico The Guardian. En el tradicional Torneo Primavera juvenil italiano, Valentín participó pese a que era tres categorías menor que muchos de sus adversarios.

Franco Carboni - Cagliari de Italia

Hermano de Valentín e hijo de "Kelly", también nació en Buenos Aires y tiene 18 años. Zurdo de 1.83 m., su pase pertenece a Inter -donde llegó en enero de 2020- pero está a préstamo en Cagliari. Correcto en la marca, se proyecta muy bien al ataque y tira buenos centros. Se trata de un puesto en el que la Selección Argentina no tiene demasiado recambio y necesitará jóvenes para el Mundial 2026, ya que Marcos Acuña llegará al torneo con 34 años y Nicolás Tagliafico, con 33.

"En Inter se juega mucho con un esquema de tres defensores atrás y cinco volantes. Me probaron de carrilero y anduve bien. Y algún que otro partido también lo jugué de lateral. Hasta la pandemia jugué en las juveniles, después pasé a la Reserva y en octubre de 2020 ya me subieron a entrenar con la Primera", le contó Carboni a Olé en una entrevista el 11 de septiembre de 2021. "Empecé a jugar en Lanús, el club del cual soy hincha, y me di el lujo de salir campeón tres veces: una con mi papá como DT, otra con Pirulo Cordero y otra con Julián Kmet", recordó el joven jugador. "En 2019 mi viejo asumió como técnico de la Reserva y coordinador de Inferiores de Catania y volvimos para Italia. Jugué en la Séptima de Catania, dos partidos en la Reserva y luego me compró Inter", amplió el protagonista.

Pese a que ya jugó en la Sub 17 y la Sub 19 de Italia, Franco mantiene la ilusión de jugar en "La Scaloneta": "Si bien tengo doble ciudadanía, todo jugador argentino sueña con vestir alguna vez esa camiseta. Según tengo entendido, mientras no debute en la Mayor de Italia, la posibilidad de jugar para la Argentina está". "De todos modos, estoy muy feliz de haber sido convocado y soy un agradecido a Italia por la oportunidad", aclaró también.

Felipinho - Preston North End de Inglaterra

Felipe Rodríguez Gentile es un atacante de apenas 16 años que juega en el sub 18 del club que actualmente se encuentra en el Championship, la segunda división inglesa. En diciembre de 2022 marcó cinco goles en el 6-1 a Rotherham United y -según el diario británico The Sun- llamó la atención de muchos clubes grandes de aquel país, entre ellos Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham y Newcastle.

Nacido el 4 de octubre de 2006 en Brasil, sus papás son argentinos y él ya tiene la doble nacionalidad, por lo que podría defender la casaca albiceleste si así lo deseara. De hecho, suma 18 tantos en los últimos 10 partidos con el elenco británico y todo indica que en junio de 2023 pasará a una institución más importante. Habrá que ver cuál es su deseo dentro de unos años a la hora de vestir alguna casaca nacional.

Niko Takashashi - Barcelona de España

Oriundo de la ciudad catalana de Cornellá, tiene solamente 17 años. Su madre es japonesa y su padre argentino, por lo que ya cuenta con ambas nacionalidades. En La Masía hablan de él como uno de los grandes proyectos de la institución. Zurdo y lateral izquierdo de 1.73 m., cuentan que tiene una muy buena pegada y un gran control de pelota aunque le falta un poco en la marca. Es los escasos videos que hay de él, se aprecia que si mejora la velocidad y la intensidad puede ser un gran proyecto. Se lo disputan España, los nipones y los albicelestes.

En un mano a mano con Infobae, la joyita comentó: “Recuerdo que un día fuimos a un restaurante a cenar con mis padres y me dijeron que habían llamado esos equipos. Yo no me lo pensé dos veces... Es que el Barça es al que sigo desde pequeño”. Luego de haber visitado el Camp Nou muchas veces como hincha, repasó que "estar en un club como Barcelona es un privilegio y un sueño". "Pero no me conformo con eso, quiero ir por más, quiero alargar ese sueño. Las instalaciones son muy buenas, el centro médico, el staff, todo lo que hay ahí. Un club tan grande ha de tener las mejores instalaciones, y así es”, especificó.

Takashashi, el joven de Barcelona por el que pujan Argentina, Japón y España.

Niko jugó en la sub 16 española y, aunque aún está en la filial de la entidad catalana, los diversos torneos en los que participó le permitieron enfrentar a otras potencias del continente como Ajax, Schalke 04, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Takashashi conoce a muchos tíos argentinos que fueron a España de visita en algún momento, pero está expectante por volar pronto al país en el que nació su papá. Reconoce el mate porque su padre lo consume mucho y le gusta, aunque no puede consumirlo demasiado porque sufre de piel atópica. Tiene debilidad por el dulce de leche (dice que “es una bomba”), por los alfajores que no sean de chocolate y por la bananita dolca. Bien argentino, en cuanto a lo salado se inclina por los asados, las empanadas y el chimichurri.

Cuando le preguntan por los clubes albicelestes que conoce, menciona a Boca, River, Newell´s (por Messi) y Gimnasia de La Plata, ya que familia paterna es hincha del "Lobo". “Siempre que puedo salgo con amigos, aunque me da bastante pereza. Prefiero quedarme en casa o ir al gimnasio", admitió. “Intento comer equilibrado, es verdad que hay días en los que no tengo partido y puedo comer asado, pizza o lo que sea, pero antes de los partidos siempre es pasta, pescado o fruta”, puntualizó acerca de la dieta diaria que lleva.

Por último, dejó un mensaje claro con relación a los tres Seleccionados que pujan por quedarse con él: "Me gustaría jugar con las tres, probar y mirar un poco. Ya probé la española. Me gustaría hacerlo con las otras para elegir dónde me siento más cómodo. Tampoco quiero estar cambiando siempre, pero sí me gustaría probar y, donde crea que estoy mejor, pues quedarme". "Ya que tengo la suerte de tener la triple nacionalidad, las quiero aprovechar”, cerró.

Tiago Geralnik - Villarreal de España

Oriundo de Rosario, Santa Fe, al igual que Lionel Messi y Ángel Di María. Tiene 19 años, es diestro, mide 1.78 m. y juega de enganche. Paso por las divisiones menores de River entre 2017 y 2020, aunque en plena pandemia sus padres decidieron que se marchara al "Submarino Amarillo". Ingenio puro y potrero asegurado, asiste de gran manera y es gambeteador, aunque tal vez le falte un poco de potencia física para la elite.

Tiago comenzó a seducir a los clubes de Europa en 2018, cuando fue elegido como el mejor futbolista de un torneo internacional Sub 16 disputado en Portugal. Posteriormente también la rompería en otro campeonato celebrado en Francia ese mismo año, y las ofertas del exterior no tardarían en llegar. El primero que lo quiso fue Fulham de Inglaterra, pero no hubo éxito, hasta que recaló en el elenco español.

Si bien su salida generó el fastidio del por entonces presidente de River Rodolfo D´Onofrio y del entrenador Marcelo Gallardo, entre ambas entidades llegaron a un acuerdo: "El Millonario" logró 100.000 euros y se aseguró el 5% de una futura transferencia y un bonus (serían otros 500.000 euros) si quien brilló en la Séptima de River y en las selecciones juveniles llega a jugar diez partidos en la Primera de Villarreal.

Benjamín Cremaschi - Inter Miami de Estados Unidos

Nativo de Florida, Estados Unidos, tiene 17 años y sus padres son mendocinos. Ya fue convocado por el entrenador Javier Mascherano para la Selección sub 20 y lo definen como "un volante moderno, intenso, dinámico y que va de área a área". Se desempeña principalmente por la derecha y hace un poco de todo: marca, juega y es una rueda de auxilio para sus compañeros. ¿Tal vez un nuevo Rodrigo De Paul?

Todo indica que "Benja" jugará el Sudamericano 2023 con la albiceleste y se perfila para sumarse al plantel profesional de Inter Miami por primera vez. Es hijo del ex-Puma Pablo Cremaschi, por lo que él mismo jugó al rugby también. Ya participó en la sub 19 y en la sub 20 del conjunto norteamericano, y hasta se entrenó con la Absoluta. No obstante, ahora su horizonte se inclina hacia Argentina.

Máximo Carrizo - New York City de Estados Unidos

Nació en Nueva York y tiene ¡14 años! apenas, pero muchos ya hablan de él. Con padres argentinos, es un enganche zurdo de 1.60 m. que es pura habilidad. Se trata del jugador más joven en tener un contrato profesional en la MLS (Major League Soccer) y fue citado a la sub 17 albiceleste con 14 años. Cuentan que tiene una gran pegada y aporta muy buenas asistencias, aunque su extrema juventud hace que haya que ser muy cauteloso al respecto.

El padre (Augusto) y la madre del futbolista nacieron en Argentina, pero se radicaron en Nueva York a comienzos del 2000, antes de que se agudizara la crisis en 2001. Su familia también se encuentra conformada por tres hermanos menores. “Habla argentino perfecto y con tonada argenta. Sus dos abuelos son ex combatientes de Malvinas y yo vine a Estados Unidos a expandir una empresa argentina. ¡Su derecho argentino lo tiene ganado!”, reveló su papá en Twitter. Con un vínculo en el club hasta el 31 de diciembre de 2027, tiene la posibilidad de ampliarlo hasta 2028. “Es un honor para mí y mi familia hacer historia en la MLS al convertirnos en el jugador más joven de la Liga en firmar un contrato con el Primer Equipo. Este es un club increíble con gente increíble”, admitió el jugador.

Nicolò Tresoldi - Hannover de Alemania

Italiano de nacimiento, se instaló en Hannover desde los 13 años y su madre es argentina. Tiene 18 de edad, mide 1.83 m. y es delantero: puede jugar tanto de "9" como de extremo. Si bien participó en varios partidos con la sub 17 y la sub 19 teutona, no pierden las ilusiones de que en la Mayor lo haga con la camiseta albiceleste. Potente y con una gran pegada, suele ubicarse bien dentro del área aunque la velocidad no es su fuerte.

Debutó en la Reserva de la institución y se perfila para sumarse en breve a la Primera. Nicolò es hijo del ex futbolista italiano Emanuele Tresoldi y habla con fluidez cuatro idiomas: italiano, alemán, inglés y español. A futuro, se lo disputan Italia, Argentina y Alemania. A tenerlo en cuenta para más adelante.

Alessandro Bolzán - Roma de Italia

Oriundo de Italia, tiene 17 años y es hijo del exfutbolista y entrenador argentino Rubén Bolzán. Si bien es diestro, se desempeña como extremo izquierdo y hasta de centroatacante en las juveniles de "La Loba", donde se formó desde muy pequeño. Habitual capitán en las inferiores, marca goles de todo tipo a pura potencia: con piruetas, disparos con ambas piernas y hasta de tiro libre. Incluso, muchos lo comparan en el club con un ídolo y gran goleador como Gabriel Batistuta.

Mateo Sciancalepore - Espanyol de España

Nacido en España en 2006 pero de padres argentinos, se trata de una de las grandes sorpresas en el llamado del "Payasito" para el comienzo del 15° microciclo de entrenamientos del plantel en el predio que la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) posee en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. El mediocampista ofensivo de 16 años llamó la atención del cuerpo técnico de Aimar por el rendimiento demostrado durante su paso por las inferiores del mencionado club catalán, luego de haberse incorporado allí desde el Club de Futbol Damm de Barcelona en junio de 2020. Desde entonces, ha convertido una buena cantidad de goles y es una de las grandes joyas de las divisiones menores del "Periquito".

A la hora de las convocatorias de los nuevos jóvenes, es permanente la conversación entre "El Payaso", Lionel Scaloni (el técnico de la Mayor), Diego Placente (el DT de la Sub 15) y Bernardo Romeo, el coordinador general de las Selecciones Argentinas juveniles. En Ezeiza se instaló definitivamente la modalidad de citar a chicos europeos pero con ascendencia "albiceleste", en especial a aquellas "joyas" que tengan entre 14 y 18 de edad.

Si bien existe muy poca información al respecto de Sciancalepore, quien lo vieron jugar aseguran que tiene un muy buen panorama, una correcta visión de juego, un gran primer pase y hasta buen juego aéreo. La Selección Argentina Sub 17 confirmó oficialmente que este Selectivo de 27 jugadores se entrenará el lunes 4 de julio de 2022 a las 15.30, el martes 5 a las 9.45 y el miércoles 6 desde las 9.45 también.

Mateo Klimowicz - Arminia Bielefeld de Alemania

Se trata del hijo de Diego "El Granadero" Klimowicz, un excentrodelantero que jugó en Instituto y en Lanús en Argentina, además de las diversas etapas en el Viejo Continente. Lo concreto es que Mateo hace su propio camino y tiene un gran futuro dentro de las canchas, aunque en el presente se encuentra en la segunda división teutona.

Tanto es así que luego de haber surgido en "La Gloria" partió a Stuttgart en 2019 para jugar en la Bundesliga a cambio de un millón y medio de euros por el 90% de su ficha. Además, Instituto recibió otros 400 mil euros luego porque el joven cumplió los objetivos de partidos estipulados en el contrato. Al principio formó parte del conjunto de la reserva de Stuttgart hasta que pasó a integrar el plantel estelar.

Como consecuencia del gran desempeño de Mateo Klimowicz en Alemania, el mediocampista ofensivo cordobés de 21 años, 1.80 m. y 70 kilos fue convocado para las diversas Selecciones juveniles teutonas. Incluso, se consagró campeón de la Eurocopa Sub 21 disputada en 2021 en Hungría y Eslovenia, certamen en el que participó en cuatro cotejos. En total en su incipiente carrera como profesional, el volante suma 101 encuentros con 18 goles y 8 asistencias.

Una de las principales promesas del fútbol sudamericano está siendo seguido por el departamento de scouting de la Selección Argentina a cargo de Juan Martín Tassi, contactado por Bernardo Romeo y devenido en Director de Scouting internacional de la AFA. Tassi se desarrolla en el área de captación formativa, con una primera incursión en Europa y en coordinación permanente con los técnicos de los Seleccionados juveniles de "La Albiceleste": Diego Placente en la Sub 15, Pablo Aimar en la Sub 17, y Javier Mascherano en la Sub 20 y en la Sub 23.

De hecho, ya ha sido convocado para entrenar con ellas en diversas ocasiones. Si bien Fernando "El Bocha" Batista lo había llamado para que integrara el plantel Sub 23 de Argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en aquel momento se decidió a jugar para Alemania y la apuesta le salió bien porque terminó con el trofeo entre sus manos.

Actualizado hasta el 29 de diciembre de 2022.