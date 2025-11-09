La Selección Argentina cierra ante Fiji el grupo en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 enfrentará a Fiji este domingo por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Qatar 2025. El seleccionado albiceleste viene de superar a Bélgica por 3 a 2 en su debut y a Túnez por 1 a 0 en la segunda jornada, lo que le permitió conseguir seis puntos y liderar el Grupo D. Los dirigidos por Diego Placente ya lograron la clasificación para los 16avos de final y buscan cerrar la fase inicial con puntaje ideal.

¿Cuándo juega Argentina contra Fiji?

El partido entre Argentina y Fiji se disputará en el Aspire Zone Pitch 3 a las 9:30 horas de la mañana y podrá seguirse en vivo por la Televisión Pública. El equipo dirigido por Placente llega al encuentro con la clasificación a octavos de final ya asegurada tras dos victorias consecutivas en la fase de grupos. Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en esta categoría.

El entrenador, que recientemente fue subcampeón del mundo con la selección Sub 20, tendrá la posibilidad de probar futbolistas y variantes tácticas ante un rival ya eliminado. El encuentro servirá como preparación para los desafíos que se avecinan en la siguiente instancia del torneo.

Fiji llega al partido tras dos derrotas contundentes que lo dejaron sin chances de avanzar en la competencia. El conjunto oceánico cayó 6 a 0 ante Túnez en el debut y luego perdió 7 a 0 frente a Bélgica, acumulando 13 goles en contra en apenas dos presentaciones. Se trata del rival más débil del grupo y enfrenta serios problemas tanto en la creación de juego como en la solidez defensiva. El equipo obtuvo su boleto para el Mundial por haber alcanzado los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones para menores de 17 años y esta es su cuarta participación en el torneo.

Argentina cuenta con varios jugadores destacados que han sobresalido durante el torneo, entre ellos Facundo Jainikoski, autor de dos de los cuatro goles del equipo en el Mundial, Felipe Esquivel, Mateo Martínez y Gastón Bouhier. El plantel de 21 futbolistas convocado por Placente incluye dos jugadores que se desempeñan en Europa: el arquero José Castelau, que juega en el Juvenil C de Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner. El resto de los convocados proviene del fútbol argentino y varios de ellos han demostrado su potencial en las primeras dos jornadas del certamen.

El partido se podrá ver en vivo por televisión a través de la TV Pública y quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO podrán sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa para acceder a la transmisión online. El encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante. La cobertura del partido comenzará momentos antes del inicio para analizar las formaciones y las novedades de ambos equipos.

Argentina se clasificó al Mundial con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año, una de sus peores participaciones en el certamen clasificatorio. Sin embargo, la misma categoría se quedó con el trofeo del tradicional torneo de L'Alcudia tras vencer en la final a Valencia, lo que le dio rodaje internacional previo al Mundial. El título mundial Sub 17 representa una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino, ya que el país nunca pudo consagrarse campeón de esta categoría. Las mejores actuaciones del seleccionado fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 cuenta con la participación de 48 equipos distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Clasificarán a los 16avos de final todos los primeros y segundos de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Argentina buscará mantener el primer lugar del grupo para tener un cruce más favorable en la siguiente ronda. Los octavos de final se disputarán entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre en el mismo complejo deportivo de Qatar. El camino hacia el título requiere pasar todavía varias instancias y superar a los mejores equipos del mundo en la categoría.

Argentina vs. Fiji por el Mundial Sub 17: ficha técnica