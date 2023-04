La MLS reconoció contactos para llevar a Lionel Messi y hay alarma en Barcelona

El comisionado de la liga estadounidense se refirió a la posibilidad de contratar al mejor jugador del mundo, tal como viene insistiendo un club que ya inició gestiones.

El comisiado de la Major League Soccer, Don Garber, reveló este miércoles las acciones que están llevando adelante para que Lionel Messi llegue a la liga de Estados Unidos. El máximo dirigente del fútbol de aquel país nombró a un equipo particular que viene siguiendo los pasos del crack rosarino.

La novela con respecto al futuro de Messi sigue sumando capítulos y no parece tener un resolución cercana. Su continuidad en el París Saint Germain se aleja cada día más a falta de tres meses para la finalización del contrato y el Barcelona empezó con el "operativo seducción" desde hace algunos meses para su ansiado regreso. Sin embargo, más allá de que "Leo" coquetea con esa chance viajando a la ciudad española con frecuencia, desde Estados Unidos no se dan por vencidos e insisten con su fichaje que sería histórico.

El mensaje de la organización de la MLS sobre Lionel Messi

En una entrevista con el medio CBS Sports, Garber dio detalles del interés que tienen desde la organización del campeonato estadounidense por contar con el mejor jugador del mundo. "¿Messi? Estamos trabajando duro junto con Inter Miami para traerlo a la MLS. Ha superado tantas barreras que puede llamarse más grande que cualquier atleta de cualquier otro deporte que haya jugado aquí en los Estados Unidos. Solo puedo decir que sería maravilloso verlo en el campeonato", comenzó diciendo el dirigente.

Las palabras de garber se suman a las de Jerome Meary, el agente que días atrás también había reconocido el deseo de la liga con respecto al capita´n de la Selección Argentina: "Fichar a Lionel Messi se ha convertido claramente en la prioridad número uno de Mas". Al que hizo referencia Meary es Jorge Mas, el magnate empresario de Estados Unidos que es propietario del Inter Miami junto a David Beckham.

Lo curioso de la situación es que, casi en paralelo a las palabras del comisionado de la MLS, Beckham visitó el entrenamiento del PSG y se sacó varias fotos con el plantel profesional, incluso una particular con Messi. Si bien no hubo noticias con respecto al encuentro entre el rosarino y el inglés, se especula que allí le haya acercado una posible propuesta para jugar en su club, algo que tiempo atrás no negó Messí públicamente. En Barcelona se enteraron de las declaraciones de Garber y preocupa que el máximo ídolo de la institución pueda ser tentado por Estados Unidos.