La llamativa compra de Alejandro Garnacho previo a la vuelta a la Selección Argentina

Alejandro Garnacho tuvo una llamativa compra que mostró en las redes sociales, antes de volver a la Selección Argentina desde Manchester United.

Alejandro Garnacho sorprendió con una compra inesperada que se encargó de mostrar a través de sus redes sociales. El extremo de Manchester United publicó la adquisición que concretaron junto con su novia Eva García en Inglaterra, a pocos días de regresar a la Selección Argentina después de su ausencia en la última doble fecha FIFA de marzo de 2023 por su lesión.

El delantero de 18 años recurrió a su perfil oficial de Instagram (@garnacho7) para demostrarles a sus casi seis millones de seguidores que tienen dos nuevos perros, a los que llamaron Burrows y Freko. La pareja, que tendrá en breve a su primer hijo Enzo, está muy feliz con los cachorritos.

Con dos historias en su Instagram, el futbolista posteó una imagen de él acostado sobre el césped del fondo de su casa en Manchester. Con una remera blanca y una mascota en cada mano, el jugador miró a la cámara sonriente y escribió: "Welcome to the family (Bienvenidos a la familia), Burrows y Freko". Luego, "Garna" subió otra storie de los perritos jugando en el pasto.

Los perritos que se compraron Garnacho y su pareja.

Garnacho anunció que su primer hijo se llamará Enzo y los hinchas de River enloquecieron

El juvenil anunció qué identidad eligieron junto con su novia Eva García para el bebé que nacerá en los próximos meses. Al instante, los fanáticos del "Millonario" se mostraron eufóricos en Twitter. El delantero nacido España, confirmó que su primer hijo se llamará Enzo, por lo que muchos simpatizantes del equipo de Núñez especularon con que la joya de "La Albiceleste" es un hincha más de "La Banda". Con imágenes, gifs y memes, algunos hasta se animaron a soñar con que alguna vez vista la camiseta rojiblanca. El legado que dejó Francescoli, que ya tomaron Pérez y Díaz, podría sumar a otro jugador con el mismo nombre.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el joven atacante eligió varias fotos junto a su pareja Eva y escribió: "Donde la vida comienza y el amor nunca termina... Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción". "No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte. Papá y mamá ya te queremos mucho, Enzo", completó quien ya fue convocado por Lionel Scaloni para la Mayor.