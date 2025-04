La insólita multa que recibió Lautaro Martínez en el fútbol italiano: "Blasfemia"

El 'Toro' recibió una multa económica en Italia por un insólito motivo.

Lautaro Martínez se prepara para un duelo fundamental con el Inter de Milán: este martes a partir de las 16 horas en Argentina, visitará al Bayern Münich por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025. En la previa de un encuentro fundamental para el equipo en el que es capitán, el delantero de la Selección Argentina recibió una multa económica en el fútbol italiano por un insólito motivo.

Según determinó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el 'Toro' profirió una "expresión blasfema" en el partido ante Juventus por la fecha 25 de la Serie A, el cual se disputó el pasado 16 de febrero y que finalizó con un triunfo por 1 a 0 a favor de la 'Vecchia Signora'. Este lunes, el organismo tomó la decisión (luego de dos meses de investigación) de que pague 5.000 euros; afortunadamente para él, no sufrirá una suspensión deportiva por lo sucedido.

El incidente por el que multaron a Lautaro Martínez en Italia: "La c..."

El hecho ocurrió al finalizar el encuentro, cuando las cámaras captaron al delantero argentino visiblemente molesto, gritando al aire. La FIGC determinó que en dos ocasiones Lautaro utilizó términos considerados ofensivos en el ámbito religioso, una infracción que encuadra dentro del artículo 37 del Código de Justicia Deportiva italiano. Desde un primer momento, el atacante con pasado en Racing negó los cargos: "Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino", había expresado hace algunas semanas.

A pesar de sus declaraciones, en los últimos días la Fiscalía Federal accedió a nuevos registros audiovisuales y sonoros que habrían confirmado la acusación y derivaron en la sanción. Su caso se suma así a otros antecedentes similares en el fútbol italiano, donde se aplicaron multas o suspensiones por expresiones blasfemas captadas por cámaras, como ocurrió con Gianluigi Buffon en 2021 y el arquero Stefano Turati en 2023. Si bien el delantero argentino podrá estar presente en el próximo partido del Inter frente al Cagliari, el episodio refleja el alto nivel de control que hoy rige en la Serie A sobre los gestos y palabras de sus protagonistas.

Lautaro Martínez le dejó un fuerte mensaje a River para el Mundial de Clubes: "Una final"

Lautaro Martínez habló sobre lo que se le viene con el Inter de Milán en el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 y palpitó el cruce con River Plate en la fase de grupos. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina dialogó con el sitio oficial de la FIFA tal como lo hizo Enzo Pérez en el "Millonario" y se refirió a este duelo que sin dudas será uno de los más importantes de su zona. A su vez, dejó un mensaje para los dirigidos por Marcelo Gallardo para este encuentro.

El "Toro" sabe lo que es medirse contra los de Núñez ya que también lo hizo con la camiseta de Racing a nivel local. De hecho, también lo resaltó en la entrevista donde además se refirió a sus compañeros en la "Albiceleste" que surgieron en el club o actualmente juegan. Igualmente, lo que más llamó la atención fue lo que dijo acerca del paritdo que cerrará el Grupo E que comparten con el Monterrey de México y el Urawa Reds de Japón.