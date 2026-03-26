La “cláusula especial” que Cuti Romero reservó para dos gigantes de Europa

El defensor podría marcharse si su equipo desciende a la segunda categoría.

Se trata de un verdadero bombazo en el mercado de pases internacional, debido a que se conoció que Cristian Romero le hizo colocar al Tottenham una cláusula especial cuando se firmó la renovación de contrato. Es una que le permite a dos gigantes de Europa negociar con cierta facilidad y acceder a una precio diferente de su ficha con el fin de que pueda marcharse. Los rumores señalan que esta cláusula podría llegar a activarse después del Mundial.

“Estoy concentrado en la situación que estamos viviendo, respeto mucho, le tengo mucho cariño al club y quiero terminar de la mejor manera. Después veremos”, manifestó el defensor hace unos días cuando el Atlético de Madrid eliminó al conjunto inglés en los octavos de final de la Champions. Lo particular es que la consulta fue sobre un posible traspaso al equipo que está en manos del “Cholo” Simeone, que no esconde su interés.

El paso de los días expuso que hay un detalle que se encontraba escondido en el contrato que el “Cuti” Romero tiene en Inglaterra. “Así, consciente de que su tasación por parte de la entidad londinense ronda los 70 millones, el central incluiría en su contrato una cláusula especial para el Atlético fijada en 60 kilos que, si bien sigue siendo elevada, evidencia su predisposición a que los rojiblancos sigan contando con una opción 'preferencial'”, expresó el diario Marca de España.

Lo particular es que esta cláusula especial de compra también se encuentra reservada para el Real Madrid y Barcelona. “Los buenos ojos con que mira a la posibilidad de recalar en LaLiga también le han llevado a hacer extensible esa letra pequeña a los dos grandes”, agrega el medio europeo. De momento, ninguno de los mencionados ha realizado un movimiento formal para quedarse con el central que será convocado por la Selección Argentina para disputar el Mundial.

No es ninguna casualidad que se comience a mencionar una posible salida del “Cuti” Romero del Tottenham en los próximos meses. Esto es producto de un fuerte cortocircuito con los dirigentes por no haber realizado un mejor mercado de pases y que está repercutiendo de gran manera en el desempeño del equipo en la vigente edición de la Premier League. Si se observa la tabla, el club está a un punto de quedar en zona de descenso.

El calendario expone que los Spurs tienen siete fechas para cambiar su suerte y no perder la categoría de cara a la temporada 26/27. Se estima que con cuatro victorias podría sacar una enorme diferencia y escalar posiciones. Cualquier paso en falso genera que dependa de lo que el West Ham pueda realizar, debido a que Burnley es el otro complicado con el descenso, pero dispone de 10 puntos menos. Lo mismo con el Wolves que se ubica último con 17 unidades.

"Hay que darse cuenta de que algo va mal. Ojalá ellos se den cuenta de quiénes son los verdaderos responsables y sigamos adelante porque es un club bonito que con la estructura que tiene podría tranquilamente estar compitiendo por el título todos los años", expresó el “Cuti” Romero en diciembre cuando comenzó a notar que la temporada no había comenzado de la mejor manera.