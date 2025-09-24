La altura de Nicolás Otamendi: cuánto mide el futbolista

Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi es sin ningún tipo de dudas uno de los grandes referentes con los que cuenta la Selección Argentina. El defensor de 37 años se mantiene en plena vigencia en el fútbol europeo, más precisamente en el Benfica de José Mourinho. Esto le permite continuar siendo convocado a la albiceleste dirigida por Lionel Scaloni, donde supo ser titular en los últimos partidos y se ilusiona con formar parte de la lista del mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El defensor logró ser una pieza fundamental en el combinado nacional, donde logró nada más ni nada menos que a gloria máxima, al consagrase campeón del mundo en el 2022. También consiguió ganar las Copas América de 2021 y 2024, además de ganar la Finalíssima 2022 frente a Italia. Esto conformando una gran dupla central junto al "Cuti" Romero, que supo darle enormes alegrías a los argentinos.

Cuánto mide Nicolás Otamendi

El defensor Nicolás Otamendi mide 1,83 metros.

La carrera de Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi en el Benfica.

El futbolista Nicolás Otamendi debutó en Primera División el 10 de mayo de 2008, en la décimocuarta fecha del Clausura 2008, con Hugo Tocalli como técnico, reemplazando a Hernán Pellerano en lo que fue triunfo del "Fortín" sobre Newell´s. Por su parte, su primer partido en la selección de Argentina el 20 de mayo de 2009, en un amistoso internacional frente a Panamá. Disputó la última etapa de las Eliminatorias al Mundial 2010 donde llegó a consolidarse. Así llegaría a disputar la Copa Mundial de 2010, en donde fue titular ante Grecia, en octavos frente a México, y por último en los cuartos de final ante Alemania donde quedarían eliminados.

Con la llegada de Lionel Scaloni, Otamendi disputó la Copa América 2019 como central titular, allí quedó en tercer lugar tras perder contra Brasil por 2 a 0. Dos años después disputaría la Copa América 2021, en Brasil, en la cual jugó 5 partidos, incluyendo cuartos de final, semifinal y final, allí logró su primer título con Argentina tras vencer a Brasil por 1 a 0.​ En 2022 fue titular en la consagración de Argentina frente a Italia bajo el marco de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022. Disputó todos los minutos de cada encuentro del Mundial de 2022 en Catar, donde resultaría campeón bajo el mando de Lionel Scaloni.

Los números de Otamendi en la Selección Argentina