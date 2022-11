Kempes volvió a atacar a Argentina a 24 horas de un partido clave: "Arma las valijas"

El exjugador del seleccionado no tuvo piedad y pidió un cambio de actitud de los jugadores en la previa del encuentro con México.

Mario Kempes criticó de manera despectiva a la Selección Argentina: "Tiene que cambiar, si no, mañana hace las valijas y va para casa".

Mario Alberto Kempes, quien había criticado a los jugadores de la Selección Argentina luego de la derrota ante Arabia Saudita, este viernes volvió a atacar de manera despectiva al plantel conducido por Lionel Scaloni a 24 horas del encuentro decisivo con México en el Mundial de Qatar 2022. El exjugador del seleccionado que salió campeón en 1978 cuando el país era azotado por una sangrienta dictadura militar señaló que el equipo debe cambiar la actitud si quiere seguir con vida en la competencia mundialista.

La relación con Kempes con los distintos seleccionados no ha sido especialmente cercana o reflexiva. Cada vez que tuvo la oportunidad, el exjugador de Rosario Central criticó sin piedad a las últimas generaciones y, sobre todo, hacien foco en Lionel Messi tras las finales consectuivas perdidas. Lejos de cambiar de actitud en un momento determinante como el actual en la Copa del Mundo de Qatar, donde Argentina se juega la clasificación a la segunda ronda, el exatacante zurdo volvió a agredir al conjunto nacional.

El encuentro ante el "Tri" tiene suma importancia, ya que una derrota podría complicar el futuro en el torneo. "Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, mañana hace las valijas para ir a casa", manifestó Kempes, de forma despreciativa, en diálogo con el medio Télam, quien se encuentra en Qatar observando los partidos.

Más allá de su pedido, el exfutbolista del Valencia de España no argumentó de qué manera el equipo debería cambiar. "Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo", comentó luego de que Argentina perdiera el invicto de 36 cotejos ante los saudíes.

"Esperemos que los dos próximos juegos sean diferentes. Hay que enfrentar la realidad y ganar los dos partidos que restan. El primero ya pasó, no se puede solucionar. Esto es fútbol, es una lotería, podés ganar o perder. A lo mejor Argentina mañana no tiene la suerte de lograr el resultado que necesita pero le quedará otro partido y dependerá también del otro que se juega mañana", manifestó el campeón del mundo en Argentina 1978. Para finalizar, Kempes sosttuvo que el equipo debe afrontar los partidos siempre de la misma manera: "No importa quién esté enfrente y cuánto puede saber de Argentina. El rival es México y hay que tratar de hacer todo lo posible para ganar el partido".

El anterior ataque de Kempes a la Selección Argentina

Kempes había destrozado a la Selección Argentina tras la derrota contra Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. El campeón del mundo en 1978 no tuvo filtro contra el equipo que dirige Lionel Scaloni por el rendimiento que tuvo en el campo de juego en el duelo correspondiente al Grupo C. Si bien el "Matador" no dio nombres, sí dejó muy en claro lo que piensa con respecto al elenco "Albiceleste" luego del resultado que complicó su futuro en el certamen.

En diálogo con el medio cordobés Radio 95.1 Pulso, el goleador de la primera Copa del Mundo que levantó el elenco nacional no se guardó nada. El ex delantero se refirió precisamente a cómo preparó el partido el entrenador y el plantel teniendo en cuenta el rival que tenían enfrente. Es que, desde el comienzo, Arabia parecía un contrincante flojo, pero demostró todo lo contrario. Kempes hizo foco sobre eso y no perdonó.

"Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos, yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora hay que ponerse el traje, el mameluco de laburo y olvidarse de que son las figuras y los elegidos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero. No aparecieron y eso hizo que la balanza se incline para Arabia", sostuvo Mario Kempes.