Dolor en Doha: Arabia Saudita sorprendió a Argentina que se quedó sin reacción

Argentina perdió 2-1 y es la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina cayó 2 a 1 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022 y se complicó la participación en dicho torneo. Si bien el elenco nacional comenzó ganando con un penal convertido por Lionel Messi, el offside automático y el VAR marcaron la suerte de la "Albiceleste" y anularon tres goles en la primera mitad. En el complemento llegaron los dos tantos inesperados de Arabia en los pies de Al-Shehri y Al Dawsari para dar vuelta el partido.

Estando abajo en el marcador, los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron romper nuevamente la defensa del rival. Los cambios funcionaron, pero no concretaron las oportunidades que tuvieron. De esta manera, la "Scaloneta" está obligada a tener esa reacción que le faltó cuando perdía el encuentro. El próximo compromiso será ante México el sábado 26 de noviembre y cuatro días después se verá las caras contra Polonia en el último partido del Grupo C.

Si bien la Selección comenzó arriba en el marcador, estuvo lejos -pero cerca- de aumentar la ventaja. El nuevo sistema de offside influyó muchísimo en lo que sucedió en el encuentro, ya que le ahogó dos gritos a Lautaro Martínez y uno al mejor del mundo. Para colmo, en las que tuvieron la oportunidad de marcar se encontraron con una muralla, como lo fue el arquero de Arabia Saudita que brilló tanto en la parte inicial como en el complemento.

El elenco "Albiceleste" quedó muy complicado para lo que será el futuro en el torneo con el resultado sufrido este martes 22 de noviembre y no le quedará opción que recuperarse de cara a lo que falta. En el caso de que los de Gerardo Martino o los polacos consigan un triunfo en sus respectivos compromisos será aún más difícil la clasificación a la siguiente ronda, por este motivo el mejor resultado es el empate entre estos dos. Con una derrota más, la "Scaloneta" quedará aún más condicionada y tendrá un pie afuera del certamen al que llegó como una de las principales candidatas.

Las jugadas más importantes del partido

10' - El gol de Lionel Messi