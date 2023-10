Inter Miami ilusionó a la Selección Argentina con el regreso de Lionel Messi: "Nos vemos"

Inter Miami dio indicios sobre una posible vuelta de Lionel Messi, a seis días de que la Selección Argentina participe en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Inter Miami busca salir de una mala racha de resultados y, para eso, ilusionó a todos sus fanáticos en redes sociales. La franquicia de la Major League Soccer dio indicios sobre el posible retorno de Lionel Messi a las canchas el próximo fin de semana, cuando el equipo de Gerardo Martino reciba a Cincinnati.

Desde que el mejor jugador del mundo sufrió una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda, en la victoria ante Chicago Fire por 4 a 0 el pasado el pasado 20 de septiembre, Inter Miami cosechó 2 empates y 2 derrotas que generaron un retroceso en el objetivo de obtener una palza para los play-offs. Dicho problema muscular le provocó un parate mayor al imaginado al capitán de la Selección Argentina e influyó en el rendimiento de su equipo, pero parece que la larga espera llegaría a su fin.

El mensaje de Inter Miami sobre Lionel Messi

Este sábado, el club de Fort Lauderdale recibirá, desde las 20.30, al Cincinnati de Luciano Acosta en el estadio DRV PNK. Si bien "Tata" Martino había adelantado en la semana que Messi podría reternar a las canchas tras 16 días, fue el propio club el que dio más certezas a través de las redes sociales.

En su cuenta oficial de Twitter, Inter Miami publicó un mensaje más que especial. "Nos vemos mañana", se lee en el posteo, junto a una imagen del crack rosarino festejando un gol. Si se confirma, la buena noticia de su regreso se hará extensiva hacia el seleccionado argentino, ya que, a falta de seis días para el choque ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, Messi podría sumar minutos en su equipo y llegar con más rodaje a la doble fecha FIFA.

Aunque Martino no dio mayores detalles sobre su inclusión, todo indica que el exjugador del Barcelona ingresaría algunos minutos desde el banco de suplentes, para no arriesgar su condición física. El entrenador sabe que la presencia de "Leo" es vital para seguir soñando con la clasificación a la fase eliminatoria de la MLS, pero no lo apurará para que pueda recuperarse totalmente de su molestia muscular.

Qué necesita el Inter Miami de Messi para pasar de ronda en la MLS de Estados Unidos

El Inter Miami de Lionel Messi está cerca de lograr uno de los objetivos principales desde la llegada del astro al club, que sin dudas es clasificar a la siguiente ronda de la MLS de Estados Unidos. Si bien el equipo de Gerardo Martino levantó su nivel con respecto a lo mostrado hasta julio del 2023, todavía no está entre los puestos esperados y necesita de buenos resultados para alcanzarlos. Claro que, no les quedan muchos partidos y esto significa una complicación para los dirigidos por el "Tata".

La derrota por 4 a 1 contra Chicago Fire por la fecha n° 36 de la Major League Soccer sin el diez de la Selección Argentina en cancha fue un golpe duro para las "Garzas" teniendo en cuenta su presente. Desde que la "Pulga" no juega por su lesión, el Inter no consigue victorias y se aleja de la posibilidad de ingresar a los playoffs. Por este motivo, en la recta final se verán obligados a cosechar sólo triunfos y esperar que sus rivales directos no lo hagan.

En principio, las "Garzas" necesitarán sí o sí ganar los tres partidos que quedan en la Major League Soccer contra el líder Cincinatti (fecha n°37) y Charlotte FC (pendiente de la fecha n°27 y también la n°38). Sin embargo, de conseguir los 9 puntos no tendrá asegurado su pase a la siguiente ronda, ya que los equipos que están por encima en la tabla no tendrán que sumar de a tres. Hasta el momento, Chicago Fire (40) y New York FC (38) son los dos a los que el Inter Miami (33) -con un partido menos- puede superar en caso de conseguir las tres victorias llegando a 42 unidades para avanzar al repechaje de los playoffs.

Inter Miami busca salir del fondo en la MLS.

Sin embargo, los de Martino dependerán de que los que están arriba suyo en la tabla sumen lo menos posible. Montreal (38), DC United (37) -con un partido más-, New York RB (37) y Charlotte FC (36) son quienes atentan a las chances del elenco de Lionel Messi y compañía. El dato que los ilusiona es que enfrentarán dos veces a un rival directo y no pierden las esperanzas con lograr el objetivo. Igualmente, todo dependerá de lo que suceda dentro del campo de juego y, si el mejor del mundo regresa lo antes posible, el Inter tendrá más chances de clasificar. Claro que, el astro rosarino no estará en el primer cruce contra el Charlotte FC por su participación con la Selección en las Eliminatorias.