Inter Miami de Messi vs New York City FC por MLS: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi, crack de la Selección Argentina, tiene una oportunidad dorada de escalar posiciones en la Conferencia Este de la Major League Soccer cuando visite al New York City FC este miércoles en el Citi Field de Queens. Los dirigidos por Javier Mascherano llegan en una excelente racha de dos victorias consecutivas, con el astro argentino liderando la tabla de goleadores con 22 tantos, mientras que los locales se mantienen invictos en su estadio durante toda la temporada y nunca perdieron un partido oficial en casa ante el conjunto de Florida.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y New York City FC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y New York City FC?

El partido entre Inter Miami y New York City FC por la temporada regular de la MLS se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Citi Field de Queens. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV con MLS Season Pass.

El conjunto de las garzas se encuentra actualmente en la quinta posición de la Conferencia Este con la posibilidad de trepar al tercer lugar en caso de conseguir los tres puntos ante los neoyorquinos. Los dirigidos por Javier Mascherano están a tan solo un punto de distancia de sus rivales de turno y una victoria los posicionaría momentáneamente en zona de ventaja de campo para la primera ronda de los playoffs.

Inter Miami llega a este compromiso en un gran momento futbolístico tras encadenar dos triunfos consecutivos, anotando tres goles en cada uno de esos encuentros. El equipo viene de superar 3-2 al DC United como local, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, quien marcó un doblete y asistió en el gol de Tadeo Allende. Además, los de Florida recuperarán para este duelo a Luis Suárez, quien regresa tras cumplir una suspensión de tres fechas por su participación en los incidentes posteriores a la final de la Leagues Cup.

Con seis partidos restantes en la temporada regular, las Garzas todavía mantienen aspiraciones matemáticas de retener el Supporters' Shield, aunque se encuentran a ocho puntos del Philadelphia Union, líder general de la MLS, pero con tres partidos menos disputados. Si logran ganar sus seis encuentros restantes antes de los playoffs, Inter Miami alcanzaría la marca de 70 puntos por segundo año consecutivo, luego de establecer el récord de puntos en la MLS durante 2024 con 74 unidades.

Por su parte, el New York City FC atraviesa un momento extraordinario desde el inicio de septiembre, escalando posiciones en la tabla tras una impresionante racha que los tiene en la conversación por la ventaja de campo en la primera ronda de playoffs. El conjunto dirigido por Pascal Jansen se ubica en el cuarto puesto de la Conferencia Este, apenas un punto por encima de Inter Miami, tras vencer 2-0 al Charlotte FC en su último compromiso.

Los Citizens han demostrado ser una fortaleza en el Citi Field durante esta temporada, manteniendo un perfecto registro de 3-0 en partidos de liga en su estadio temporal, sin recibir un solo gol en esos encuentros. Una victoria en este duelo no solo los mantendría en el cuarto lugar, sino que también les permitiría igualar su récord de 12 triunfos como local en una temporada regular de MLS, marca que alcanzaron por última vez en 2018. Además, el equipo neoyorquino suma puntos en 11 de sus últimos 12 partidos de temporada regular en septiembre.

El historial entre ambos equipos favorece claramente a New York City FC cuando juegan en casa, ya que nunca perdieron un encuentro oficial ante Inter Miami en su estadio. El último antecedente entre ambos en el Citi Field fue una contundente victoria 3-0 de los locales en la primera ronda de los playoffs 2022. Sin embargo, las Garzas llegan invictas esta temporada contra equipos con sede en Nueva York, tras superar 5-1 a los Red Bulls en julio pasado.

Formaciones probables de New York City FC e Inter Miami

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, recupera una pieza fundamental para este encuentro con el regreso de Luis Suárez, quien cumplió una suspensión de tres fechas tras los incidentes en la final de la Leagues Cup. El delantero uruguayo regresaría al once titular para formar una dupla letal junto a Lionel Messi, quien se encuentra en la pelea por la Bota de Oro de la MLS con 22 goles, empatado con Denis Bouanga del LAFC.

El estratega argentino también podría hacer algunos ajustes tácticos respecto a los últimos encuentros, con Jordi Alba regresando a su posición natural de lateral izquierdo tras actuar más adelantado en los triunfos ante Seattle Sounders y DC United. El mediocampo estaría comandado por la experiencia de Sergio Busquets, quien anunció que se retirará al final de la temporada cuando expire su contrato de dos años y medio, junto a Rodrigo De Paul y Yannick Bright. Una baja sensible será la de Telasco Segovia, quien no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas.

Por el lado del New York City FC, el entrenador Pascal Jansen cuenta con la mayoría de su plantilla disponible, aunque mantiene algunas dudas de último momento. Matt Freese continuaría bajo los tres palos tras conseguir una valla invicta ante Charlotte FC, mientras que la defensa se mantendría sin cambios con Thiago Martins y Raúl Gustavo como dupla central.

Las principales ausencias para los Citizens serían las de Keaton Parks, Malachi Jones y Nico Cavallo, todos con lesiones en las piernas que los mantuvieron fuera del encuentro anterior. Alonso Martínez, autor de un doblete desde el punto penal en la última fecha, sería una de las principales amenazas ofensivas junto a Nicolás Fernández Mercau en el ataque neoyorquino.

Probable formación de New York City FC: Matthew Freese; Mitja Ilenič, Thiago Martins, Raúl Gustavo, Kevin O'Toole; Maximiliano Moralez, Andrés Perea, Justin Haak, Hannes Wolf; Nicolás Fernández Mercau, Alonso Martínez.

Probable formación de Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez, Tadeo Allende.

New York City FC vs Inter Miami: Ficha técnica